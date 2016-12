LIVRAISON D'UNE PARTIE DE LA PÉNÉTRANTE DE BÉJAÏA Encore une promesse pour mars 2017

Par Arezki SLIMANI -

A en croire les déclarations des autorités de la wilaya, Béjaïa connaîtra au courant du premier trimestre de l'année 2017 une grande amélioration de la circulation automobile. Avec la livraison d'une partie de la pénétrante autoroutière située entre les communes d'Ouzellaguène (Béjaïa) et Ahnif (Bouira), sur 52 km environ, au mois de mars 2017 et l'échangeur des quatre-chemins annoncé la semaine dernière pour le mois d'avril de la même année, après avoir été annoncé pour le mois d'août dernier, le réseau routier de la wilaya de Béjaïa va enfin se désengorger quelque peu. Grâce aux multiples visites d'inspection et réunions au niveau du site avec tous les intervenants, dont le projet a fait l'objet, l'échangeur a connu un rythme soutenu dans la réalisation. 124 pieux prévus sur les 181 sont réalisés.

Huit semelles sur les 23 prévues sont bétonnées et sept fûts ont été bétonnés sur les 21 prévus, avait annoncé récemment un communiqué de la wilaya. La semaine dernière lors de sa visite sur le chantier de la pénétrante autoroutière, le wali s'est encore permis un engagement au cours de la visite effectuée en compagnie du président-directeur général de l'Agence nationale des autoroutes sur site. Les travaux liés à la pose du bitume ont atteint un taux d'avancement de 90% et entre 70 et 95% pour les grands ouvrages (échangeurs, ponts,...). D'autres projets dont a bénéficié le secteur des travaux publics de la wilaya de Béjaïa seront aussi livrés l'année prochaine. Il s'agit notamment du projet de l'évitement de la ville de Kherrata, qui a atteint un taux d'avancement des travaux estimé à 99% et le projet d'aménagement de la Route nationale 43 sur 11,5 km a atteint un taux d'avancement de 98%. Si ces prévisions s'avèrent justes, la RN 26 et globalement tout le réseau routier de la wilaya va connaître un soulagement extraordinaire. Aux responsables de l'entreprise chinoise, il a été demandé de rétablir les accès endommagés par les travaux pour permettre aux agriculteurs et aux habitants de la région de rallier leurs demeures et villages, et aussi leurs champs. La qualité du bitume à réaliser sur l'axe Ahnif autoroute Est-Ouest, réputée pour son climat sec et froid en hiver a été l'autre aspect relevé. Le wali a insisté auprès des responsables des entreprises réalisatrices pour le respect de la matière en fonction des caractéristiques de la région.