DAR EL BEÏDA - ALGER Un lycéen tue son camarade

Par Madjid BERKANE -

Le lycée Mouloud Kacem Naït Belkacem dans la commune de Dar El Beïda, à l'est d'Alger, a connu dans la matinée de jeudi dernier un crime d'une rare violence.Un élève répondant aux initiales A.R a été froidement tué par son camarde de classe pour une histoire, témoigne-t-on, de vengeance en rapport avec l'épreuve du jour que les élèves sont en train de passer ces jours-ci dans le cadre du premier trimestre. La victime qui n'a pas voulu montrer des réponses, souligne-t-on, à son camarade, a été surpris par ce dernier à sa sortie du lycée par plusieurs coups de poignard rendant l'âme sur place. Informés, les éléments de la Protection civile se sont rendus sur place et ont transféré la dépouille mortelle de la victime à la morgue de l'hôpital de la ville. De leur côté, les services de sécurité sont intervenus, aussitôt informés, pour arrêter le meurtrier. Ce dernier, apprend-on par ailleurs, devrait comparaître dans quelques jours par-devant le procureur de la République pour répondre de son crime qui a créé un climat de terreur parmi les élèves et les habitants de la localité de Dar El- Beïda.

Il se trouve, cependant, que la version du crime est battue en brèche par le procureur de la République. Le magistrat a tenu à préciser à la presse que le rapport d'autopsie effectué par des médecins de l'hôpital Zmirli d'El-Harrach a conclu que la mort «n'était pas due à des violences». «Une crise cardiaque due à une maladie ou à une autre raison serait la cause du décès», a déclaré Mohamed Maâtallah en se basant sur le rapport d'autopsie établi vendredi par le docteur Recham. Le document précise que les traces de violence constatées sur la tête et au dos de la victime n'avaient pas de lien avec le décès. Le procureur, qui attend d'autres résultats de l'enquête confiée à la police judiciaire de Dar El-Beïda pour disposer de détails supplémentaires sur cette affaire, n'a pas donné de précisions sur les circonstances du décès.