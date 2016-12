DÉLY IBRAHIM Les ressortissants africains délogés

Par Mohamed BOUFATAH -

Les habitants du quartier Bouchebouk, dans la commune de Dély Ibrahim à Alger ont eu avant- hier gain de cause contre les ressortissants africains avec lesquels ils étaient entrés il y a quelques jours en conflit. En effet, les ressortissants ont été chassés par les services de sécurité de la bâtisse dans laquelle ils habitaient jusque-là, a-t-on appris hier de sources sûres. Les habitants du quartier de Bouchebouk qui s'étaient montrés compréhensifs envers ces réfugiés pendant longtemps quant à un certain nombre de leurs comportements contraires à la société algérienne, sont entrés dans un mouvement de protestation lundi dernier contre la présence de ces derniers devenue une véritable source de maux. Les habitants de Dély Ibrahim qui ont procédé à la fermeture de la voie publique, afin d'attirer l'attention des services de sécurité, ont témoigné que ces ressortissants s'adonnaient volontiers de jour comme de nuit à la vente de drogue et ont fini par devenir de véritables promoteurs de la prostitution dans le quartier.