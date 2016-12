ORAN 1480 fosses septiques cernent Es-Senia

Par Wahib AïT OUAKLI -

Comment interpréter le fait que jusqu'à ce jour, 15% des ménages ne sont pas encore raccordés au réseau d'assainissement?

C'est carrément la débandade et le laisser-aller. C'est du moins ce que l'on peut conclure à la constatation d'un fait n'honorant aucunement la commune d'Es-Senia devant donner la meilleure image vu sa proximité avec l'aéroport international Ahmed Ben-Bella. Cette commune, dotée de la plus grande zone industrielle, offre une image hideuse, dégageant des odeurs repoussant les plus résistants parmi les passants occasionnels. Pour cause, près de 1500 fosses septiques l'entourent. Une telle situation n'a pas laissé indifférents les responsables locaux devant prendre les choses au sérieux sine qua non, la situation ne ferait que s'aggraver davantage. Dans leur démarche devant venir à bout d'une telle problématique ne serait-ce qu'un tant soit peu, les responsables locaux de l'hydraulique semblent vouloir sortir de leur «léthargie» en prenant en charge la question du raccordement des ménages aux réseaux d'assainissement. Dans le sillage d'une étude établie, la direction de l'hydraulique compte hausser le niveau du raccordement d'un taux estimé pour le moment à 10% avant d'élargir le chantier dans d'autres localités souffrant du même calvaire. Le projet, à lancer au début de l'année prochaine, prévoit l'élimination des fosses septiques dressées un peu partout dans plusieurs localités rattachées administrativement à la daïra d'Es Senia, dont notamment la commune de Sidi Chahmi et très précisément la petite bourgade de Nedjma, ex-Chteibo. A lui seul, ce hameau abrite pas moins de 1380 fosses septiques hautement nuisibles aussi bien pour la santé publique que pour la nappe phréatique. Des grands trous, creusés à deux pas des ménages, ont été réalisés par des occupants d'habitations non encore connectées aux réseaux d'évacuation des eaux usées. La situation du cadre de vie ou encore la prise en charge de la question environnementale, en dépit de toutes les trouvailles mises en place, est encore loin d'être gagnée. Sinon, comment interpréter le fait qu'au jour d'aujourd'hui, 15% des ménages ne sont pas encore raccordés au réseau d'assainissement? Dans la majeure partie des cas, ces fosses débordant, provoquent des dégâts souvent irrémédiables, notamment au niveau de la nappe phréatique pouvant être aisément frappée par le syndrome de la septicémie appelée tout simplement la pollution des réserves hydriques souterraines. La santé publique est ainsi donc sérieusement menacée. L'alerte est donnée vu l'ampleur que continue de prendre le phénomène. Initialement, les fosses septiques étaient le recours devant venir à bout, à titre périodique, du problème du rejet des eaux usées. Or, le contraire s'est produit étant donné que le provisoire s'est, contre toute attente, inscrit dans la durée prenant des tournures inquiétantes. Dans certaines cités, le réseau d'assainissement est en place depuis des lustres. Etant en état de délabrement avancé, plusieurs canalisations nécessitent d'être remises à neuf et non pas des colmatages.