CONSÉQUENCES PRÉCOCES DE LA LOI DE FINANCES 2017 Les prix des fruits et légumes battent des records

Par Wahida BAHRI -

Selon le baromètre mensuel des ménages, par rapport aux derniers mois, le prix moyen d'un kilogramme de légumes a augmenté de 50%. Pour les fruits, la hausse est de 70%.

Les prix des fruits et légumes ont battu les records depuis l'annonce des augmentations annoncées dans la loi de finances 2017. Une hausse décidée par respectivement les marchands de gros et les détaillants des marchés d'Annaba. Situation inquiétante à cet égard, quant on considère le faible pouvoir d'achat des ménages, dont le plus bas est de l'ordre de 5000 DA. En effet, il faut savoir qu'il y a encore en Algérie des familles qui perçoivent ce salaire minable de 5000 DA, et ce dans le cadre du filet social. N'est-ce pas une ironie quant on sait qu'une famille de six personnes vit de ce revenu, comme c'est le cas de Malika, mère de quatre enfants, tous scolarisés. Cette jeune femme travaillant dans une administration de la wilaya d'Annaba, subvient aussi aux besoins médicaux d'un mari asthmatique. Ne bénéficiant d'aucune aide sociale, la bonne femme d'adonne à faire le ménage ici et là pour survivre. Malika est un cas parmi tant d'autres vivant au-dessous du seuil de pauvreté. Méme les ménages aux revenus moyens n'arrivent plus à joindre les deux bouts, notamment avec cette folle hausse du coût des fruits et légumes et tout autre produit de large consommation. L'augmentation, rapporte le baromètre mensuel des ménages, est parfois de l'ordre de 55%, comme c'est le cas du poulet qui, atteignant les 430 DA/kg, vient d'enregistrer au moment de la mise sous presse, une légère baisse de 80 DA, pour être cédé à 35O DA. «Il faut dire qu'après deux mois de relative stabilité, 2016, qui tire à sa fin, vient de marquer une rupture (...)», nous dit un père de famille. «Depuis l'annonce de l'abondance des produits de saison, pommes de terre et oranges notamment, les prix n'ont jamais été aussi élevés que ses derniers jours», devait-il souligner. Cette hausse qui, sans aucune explication, a touché depuis une semaine tous les produits de large consommation, à commencer par les fruits et les légumes. Par rapport aux deux derniers mois, le prix moyen des légumes a augmenté de plus de 50%, atteignant une hausse au marché de gros. Arrivés chez les détaillants ce sont les moyennes et faibles bourses qui payent la plus-value. Cette dernière qui en réalité, n'est autre qu'une marge bénéficiaire décidée au pif par des détaillants sans scrupules. Un bénéfice variant entre 20 et 50 DA, selon le baromètre des prix affichés sur les étals. La pomme de terre de 30 DA a doublé de prix, atteignant les 60 DA/kg. Tout autant que les carottes qui, de 25 DA, affichent 40 DA, les haricots verts de100 DA 180 DA. Quant aux aubergines elles sont cédées à 120 DA, alors qu'elles étaient à 80 DA. La courgette, la tomate et le poivron vert sont vendus respectivement 160 DA/ kg, 100 DA et 140 DA. La laitue, pour ses 140 DA, semble ne plus être à l'ordre du menu des ménages à Annaba. De même pour le haricot blanc, ce légume de saison devenu pour au prix de 280 DA, il a été promu en roi de la table. Pour les fruits, c'est une autre paire de manches. Ceux-là sont devenus une denrée rare sur la table du consommateur qui s'est rebattu sur les produits laitiers, le yaourt notamment. Dure réalité quand on sait qu'en pleine saison d'agrumes, ces derniers ne sont pas à la portée des ménages. Miss orange et mandarine se disputent respectivement le titre de noblesse à raison de 350 DA/kg et 260 DA/kg. La pomme et la banane quant à elles sont indétrônables du podium des fruits de luxe, avec le raisin. Ce panel de fruits cédé respectivement à 260 DA/ kg, 200 DA/kg et 500 DA/kg, fait grincer les dents des ménages, qui, sillonnant les allées du marché couvert d'El Hattab, finissent par rentrer bredouilles, emportant pommes de terre et oignons pour rassasier un besoin soumis au diktat d'une hausse non justifiée. Cette flambée des fruits et légumes démesurée inquiète à plus d'un titre, tous les ménages sans exception. Les ardoises ont augmenté dans l'ensemble des circuits de distribution, mettant les consommateurs dans une tourmente inquiétante, notamment en l'absence d'un dispositif de contrôle rigoureux. Ce dernier cas, de par son absence, risque de donner lieu à une situation aux retombées néfastes. C'est à se demander si les acteurs en charge des opérations de contrôle des prix, la DCP en l'occurrence, ont constaté cette explosion des prix des fruits et légumes en un temps record? Une flambée des prix justifiée tant par les mandataires des marchés de gros que par les détaillants, par les augmentations annoncées dans la loi de finances de 2017, adoptée par l'Etat, en vue de booster les rentes du Trésor public. Parant à cette situation, l'augmentation d'impôts entre autres, les fournisseurs de fruits et légumes, tout autant que d'autres commerçants tentent de renflouer au maximum leurs caisses au détriment de citoyens affaiblis par la dégradation de leur pouvoir d'achat. Il est certain que le désagrément causé par cette hausse vertigineuse des prix des produits de large consommation, couve un malaise populaire insoutenable, au risque de provoquer une situation fâcheuse, voire inattendue.