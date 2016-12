RÉFORME DE L'EXAMEN DU BAC Les nouvelles mesures de Benghebrit

Par Massiva ZEHRAOUI -

Les tricheurs au bac seront interdits de passer l'examen pendant 5 ans et la ministre a insisté sur le fait que son département ministériel appliquera «rigoureusement» cette mesure.

Lors d'une rencontre avec des lycéens, la ministre a exposé les nouvelles mesures qui ont été prises concernant l'organisation de la session du baccalauréat de cette année.

Ainsi, la ministre a fait savoir en premier lieu que l'examen s'étalera sur cinq jours et que le début des épreuves se fera à 9h et pas comme il était prévu initialement, à savoir 8h. Concernant le nombre de matières prévues lors des examens, elle ont été réduites à deux par jour au lieu de trois, il a également été décidé que le temps de pause entre une épreuve et une autre sera prolongé d'une heure et demie au lieu d'une demi-heure jugée trop insuffisante par les candidats. Mme Benghebrit a souligné que les deux sujets au choix pendant les 30 mn supplémentaires sont maintenus, permettant ainsi à l'élève de choisir. Elle a rappelé à l'occasion de ce rendez-vous que les réformes adoptées concernant l'organisation des examens du baccalauréat seront progressivement appliquées, notamment en ce qui concerne l'évaluation continue. Dans un entretien accordé a TSA la ministre a déclaré en ce qui concerne la disposition retenant seulement les matières de spécialités que «nous ne pouvons pas mettre en oeuvre cette proposition sans la prise en compte du contrôle continu au travers de la fiche de synthèse» en ajoutant «nous avons déjà introduit des améliorations au niveau du sujet du baccalauréat» et que «à partir de l'année prochaine, il y aura probablement une fiche de synthèse et des épreuves qui porteront sur les matières de spécialité». Par ailleurs, Mme Benghebrit a affirmé que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour offrir les meilleurs chances de réussite des classes d'examen, pour cela elle a informé que des adresses électroniques seront créées afin que les candidats puissent accéder aisément au site de l'Office national d'enseignement et de formation à distance (Onefd) qui offre des cours de soutien gratuitement. Elle a également appelé les élèves à ne pas prendre en compte les informations publiées par d'autres sites, et «se référer uniquement au site électronique officiel du ministère de l'éducation» a-t-elle souligné. S'agissant de la réduction de la durée des vacances, la ministre a expliqué que pour remédier à la hausse d'échecs à l'université à cause des programmes inachevés des classes d'examen, l'objectif est d'atteindre 34 semaines d'études au lieu de 26 actuellement. La ministre estime que la réforme du bac se fera sur le long terme et que «les changements en profondeur vont apparaître» et que le projet en question dans sa globalité «doit encore être adopté par le Conseiles des ministres».

S'agissant de la fraude, la ministre a une nouvelle fois averti contre toute tentative de fraude qui sera sévèrement punie. Elle a ainsi prévenu que les fraudeurs seront interdits de passer l'examen pendant 5 ans, en insistant que son département ministériel appliquera «rigoureusement» les mesures d'interdiction de passer les épreuves du baccalauréat pour tout candidat se rendant coupable de fraude à cet examen. Nouria Benghebrit a expliqué que «l'interdiction est de cinq années pour les candidats scolarisés et de 10 ans pour les candidats libres» rappelant que l'année précédente, quelque 1000 postulants au baccalauréat surpris en possession du téléphone ont été éliminés.