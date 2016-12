4000 INTOXICATIONS ET DEUX MORTS EN 9 MOIS Qui protège le consommateur?

Par Brahim TAKHEROUBT -

Le ministère du Commerce a décidé de nouvelles mesures

Des chiffres qui font peur parce qu'ils tuent. Selon le représentant du ministère du Commerce, Abdelaziz Ait Abderrahmane, 4000 intoxications alimentaires ont été enregistrées durant les neuf premiers mois de 2016 à l'échelle nationale, ayant fait deux morts. C'est à la base de ces chiffres que le ministère du Commerce a décidé de nouvelles mesures en vue de moderniser son système législatif et l'adapter aux normes mondiales en matière de protection du consommateur contre les produits pouvant constituer un risque pour sa santé. Intervenant à une rencontre nationale sur la sécurité alimentaire, organisée à l'initiative de l'Union nationale de protection du consommateur, en coordination avec les ministères du Commerce et de la Santé, Abdelaziz Ait Abderrahmane a fait état de la préparation, en cours, par les services de sa tutelle d'un projet de décret exécutif fixant les règles générales en matière d'hygiène lors de l'entreposage de produits alimentaires. «Le non-respect des règles d'hygiène des produits alimentaires impacte négativement la santé publique et, partant, l'économie nationale», a-t-il relevé, citant, à titre illustratif, les intoxications alimentaires enregistrées ces dernières années à travers le territoire national ayant conduit, dans certains cas, à la mort. Le représentant du ministère du Commerce a attiré l'attention sur les risques à encourir suite à la surconsommation de produits alimentaires industriels à haute teneur en sucre, en sel et en graisses. D'où l'initiative prise, a-t-il ajouté, par le ministère du Commerce, conjointement avec les ministères de la Santé, de l' Industrie et de l'Agriculture, des associations du domaine, de professionnels et des consommateurs en vue de «créer un groupe de travail chargé de prendre des mesures susceptibles de réduire la teneur en sucre, en sel et en graisses dans les produits alimentaires». «La protection du consommateur exige la conjugaison des efforts de tout un chacun, voire du consommateur lui même qui doit veiller à sa propre protection en dénonçant les atteintes auxquelles il est sujet», a souligné le même responsable. Il a également mis l'accent sur le rôle des associations dans la protection du consommateur, lesquelles doivent «assumer comme il se doit leur mission de sensibilisation et d'information des citoyens sur le sujet», a-t-il insisté. Selon le président de l'Union nationale de protection du consommateur, Mahfoudh Hazerli, cette journée d'études a pour principal objectif de sensibiliser sur l'impérative «réduction de la teneur en sucre, en sel et en graisses dans les produits alimentaires, en vue de réduire la facture d'importation, mais et avant tout protéger la société des risques de certaines maladies telles que le diabète, l'hypertension et l'insuffisance rénale et, partant, éviter au Trésor public le coût élevé généré par leur traitement».



Sidi Bel-Abbès

43 personnes victimes d'une intoxication alimentaire

Au moins 43 personnes travaillant dans un chantier de construction Aadl, ont été victimes d'une intoxication alimentaire. Elles avaient consommé du riz au poulet.

Parmi ces victimes, 41 d'entre elles ont été désintoxiquées et sont rentrées chez elles, tandis que deux autres sont restées en observation à l'hôpital, les médecins ayant jugé leur état plus sérieux. Une enquête épidémiologique avec des analyses microbiologiques et chimiques du menu consommé sont en cours, afin de déterminer l'origine de cette intoxication. Bien que certains aient ciblé le poulet, qui serait porteur du virus de la grippe aviaire.