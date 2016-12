CLASH ENTRE LE DÉPUTÉ DJEMAI ET LARBI OULD KHELIFA Ould Abbès: "C'est une tempête dans un verre d'eau"

Par Brahim TAKHEROUBT -

On croit savoir que les services de la Présidence auraient demandé au président de l'APN de lui communiquer une liste de députés FLN ministrables. Dans sa réponse, Larbi Ould Khelifa n'a pas mentionné le nom de Mohamed Djemai.

Réagissant, hier, au clash qui eut lieu mercredi dernier entre le président de l'APN, Larbi Ould Khelifa et le chef de groupe parlementaire du FLN, Mohamed Djemai, le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, a minimisé l'incident. «C'est une tempête dans un verre d'eau», a répondu Ould Abbès. «Des escarmouches surviennent un peu partout dans le monde. On les a vus au Parlement japonais, coréen, turc et grec. Pour moi, c'est une tempête dans un verre d'eau», a déclaré à la presse Djamel Ould Abbès en marge des travaux du congrès du MPA qui se sont ouverts à l'hôtel Hilton à Alger. Cela étant, les observateurs ne voient pas de cet oeil cet échange vif qui a donné le FLN en spectacle alors que l'on s'attendait à plus de sagesse et de resserrement des rangs. A l'origine de ce déchirement au sein de l'hémicycle entre les partisans du FLN, il serait question de postes de ministrables. On croit savoir que les services de la Présidence auraient demandé au président de l'APN de lui communiquer une liste de députés FLN ministrables. Dans sa réponse, Larbi Ould Khelifa n'a pas mentionné le nom de M.Djemai qui, on le savait depuis très longtemps nourrissait l'ambition légitime de prendre la tête d'un ministère. Le tourisme au tout début et son appétit s'était aiguisé avec l'arrivée à la tête du parti de Amar Saâdani qui lui aurait promis monts et merveilles. Mais les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Saâdani ayant quitté son poste de SG du parti et son successeur a promis publiquement d'être sans pitié avec les promoteurs de la «chkara» au sein du parti. C'est dire que l'argument de la liste des députés et sur laquelle ne figurait pas Djemai, n'est pas le vrai motif de l'échange vif au sein de l'hémicycle. Du reste, l'assistance a eu droit à un véritable spectacle comme seul le FLN peut en offrir à chaque crise. Les acteurs sont connus du microcosme politique: le chef du groupe parlementaire du FLN, Mohamed Djemai face au président de l'Assemblée, Larbi Ould Khelifa du même parti.

Lors d'une séance plénière consacrée à l'examen du projet de loi sur la sécurité routière, le chef du groupe du FLN, Mohamed Djemai demande la parole pour introduire un point d'ordre. Demande accordée par le président de l'Assemblée populaire nationale (APN). Le député a tenu alors à affirmer que tous les élus du FLN restent fidèles au président de la République et qu'ils soutiennent tous les projets de loi du gouvernement. Cet échange peu commun annonce-t-il une autre zone de turbulence au FLN? Le style Ould Abbès est diamétralement opposé à celui de Saâdani. Sa ligne politique aussi. C'est de la «désaâdanisation du FLN qu'il s'agit»...Les semaines à venir nous le diront.