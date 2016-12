LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE La police infiltre un réseau international

Par Wahib AïT OUAKLI -

Le but est de décapiter ces bandes

Le rendez-vous est fixé dans un buisson de la très discrète bourgade de Ouled Charaf, localité rattachée administrativement à la wilaya de Tlemcen.

Un nouveau mode opératoire a été initié par les policiers algériens en charge de la lutte contre les stupéfiants. Outre les procédés routiniers qu'ils observent les perquisitions, les barrages de contrôle et les opérations de police, les hommes en tenue bleue sont désormais passés au noyautage des réseaux spécialisés dans ce trafic, le but est de décapiter ces bandes, notamment celles en relation direction avec les fournisseurs principaux. C'est ce que l'on peut déduire du procès tenu en fin de semaine par le tribunal criminel près la cour d'Oran en jugeant une affaire aux séquences qui remontent à l'année 2014. Dans ce coup, un narcotrafiquant devant acheminer une importante quantité du «meilleur cadeau marocain» a été pris dans les filets des policiers. Dans le tas, une quantité de 6 q, devant transiter de Tlemcen vers la partie est du pays, a été saisie, suivie par l'arrestation d'un narcotrafiquant dont le nom revient dans toutes les bouches des dealers. Tout a commencé en 2014, lorsque les policiers exploitaient minutieusement des informations faisant état d'un arrivage d'une importante quantité de kif traité devant provenir du Royaume chérifien. Les policiers de Tlemcen, s'apprêtant à faire face, ont bien ficelé leur coup en mobilisant un policier le chargeant d'une lourde mission, à savoir noyauter ledit réseau se préparant à franchir les frontières ouest. Ledit policier n'a pas abdiqué ni n'a failli tout au long de la mission qui lui a été confiée. Se faisant passer pour un client potentiel, il prend langue avec le pourvoyeur principal s'approvisionnant à partir du Maroc.

Le marché étant conclu, les formalités d'acheminement ont été également réglées avant de passer à la phase suivante: la livraison du produit commandé. Le rendez-vous est fixé dans un buisson de la très discrète bourgade de Ouled Charaf, localité rattachée administrativement à la wilaya de Tlemcen. Le chef du go fast ne se doutait aucunement de la surprise qui l'attendait en se rendant sur les lieux embarquant dans son véhicule l'importante quantité de kif traité par le faux client - un policier.

Une fois sur les lieux, le «fournisseur» a fini par tomber avant d'être embarqué et conduit aussitôt dans les locaux de la police pour les besoins de l'enquête. Présenté par devant le parquet, le mis en cause a eu droit à un mandat d'arrêt avant d'être jugé en fin de semaine par le tribunal criminel de Tlemcen le condamnant à une peine de 12 années de réclusion criminelle.

Une telle sentence est tout au moins empreinte d'indulgence comparativement au plaidoyer de l'avocat général ayant requis un emprisonnement de 20 années ferme contre le narcotrafiquant. Devant la barre, l'accusé n'a trouvé rien de mieux à faire que de nier en bloc les faits l'inculpant. N'ayant pas réussi à échapper ni à contourner les preuves palpables le chargeant, le mis en cause a, dans des aveux, tenté encore une fois une autre manoeuvre vaine à porter atteinte aux policiers l'ayant arrêté en flagrant délit. Dans le sillage de ses «aveux» non convaincants de faire porter le chapeau aux policiers les chargeant comme l'ayant poussé à reconnaître son coup sous la contrainte. De telles accusations ne convainquent en rien les justiciers habitués au traitement de telles affaires étant donné que les mis en cause recourent souvent à de tels facéties lors de leur passage au tribunal. Les appels relevés de son mobile téléphonique, connecté au réseau téléphonique marocain, l'ont accablé.

Le kif traité ainsi que la lutte contre sa propagation ne sont pas un simple fait du hasard.

Les forces de sécurité sont le qui-vive permanent. L'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie, publiant son bilan sur la consommation de drogue en Algérie durant le premier semestre de l'année en cours, a fait état de plus de 69 tonnes de résine de cannabis saisies. Plus de 77% de saisies ont été opérées dans l'ouest du pays. Cela indique manifestement que les pourvoyeurs marocains ne sont pas près de prendre du recul en orchestrant des coups hautement criminels et en cultivant soigneusement et en toute quiétude leur «production interdite» avant de l'expédier en territoire algérien. En dépit des preuves accablantes apportées par l'Algérie et ses forces de sécurité, les cultivateurs du haschich ainsi que les forces du Makhzen continuent à faire la sourde oreille face à un phénomène au feuilleton dans lequel ils sont les acteurs principaux. Quand viendra le temps où le voisin de l'Ouest prendra conscience?

La réponse n'est sûrement pas pour demain tant qu'aucune mesure n'est jusque-là prise par «nos frères» du Maroc, hormis les petites opérations souvent destinées à détourner perfidement l'opinion internationale. Le Maroc, n'est-il pas reconnu en tant que premier producteur international du cannabis? Aucun ne dira le contraire.