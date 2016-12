CONTREBANDE 4 véhicules et du carburant saisis dans trois wilayas de l'Est

Des éléments des gardes-frontières ont mis en échec, vendredi, lors d'opérations distinctes à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf, des tentatives de contrebande d'une importante quantité de carburant et saisi quatre véhicules, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et lors d'opérations distinctes à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf (5°RM), des éléments des gardes-frontières ont mis en échec le 2 décembre 2016, des tentatives de contrebande d'une importante quantité de carburant s'élevant à 23 452 litres et saisi quatre véhicules», précise la même source. Des éléments de la Gendarmerie nationale ont également «saisi à Biskra, El-Oued (4°RM) et Sétif (5°RM), 12720 unités de différentes boissons et 82.397 unités de produits pyrotechniques», ajoute le communiqué. D'autre part, des détachements de l'ANP «ont arrêté à Tlemcen, Béchar, Adrar, Illizi, Mila et Tamanrasset, 30 immigrants clandestins de différentes nationalités». De même, des unités des gardes-côtes «ont déjoué à Annaba (5°RM) des tentatives d'émigration clandestine de 98 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale», conclut le communiqué du MDN.