EL FADJR EL DJADID "Nous ferons de l'APN une tribune"

Le parti El Fadjr El Djadid participera aux prochains rendez-vous électoraux de 2017, a annoncé hier de Sétif son président, Tahar Benbaïbèche. Animant un meeting des militants de son parti à la Maison de la culture Houari- Boumediene, Benbaïbèche a indiqué que cette décision a été prise à l'unanimité par le conseil national de sa formation politique dont la 8ème session a été tenue vendredi dernier à El Eulma (Sétif). «S'ils sont élus, les candidats d'El Fedjr El Djadid feront de la prochaine Assemblée populaire nationale une tribune pour la défense des intérêts du peuple algérien», a ajouté Tahar Benbaïbèche qui a insisté sur «l'importance de l'action politique pacifique et la continuation de la revendication politique et du militantisme par les moyens légaux et civilisationnels».