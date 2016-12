FRONT EL-MOUSTAKBEL "Il faut miser sur les jeunes"

Le président du parti du Front El-Moustakbel, Abdelaziz Belaïd, a appelé, hier, à Aflou (Laghouat) à faire confiance aux jeunes cadres algériens et leur «ouvrir les portes du futur». Présidant un meeting à l'annexe de la bibliothèque principale publique Chahid Cheriat Mohamed de la ville d'Aflou, en présence des militants et de sympathisants de sa formation politique, M.Belaïd a indiqué que la conjoncture «requiert la cohésion, du fait que tous appartiennent à ce pays», appelant, à ce titre, à «reconquérir la confiance et l'entraide entre les Algériens par le respect, la fraternité entre concitoyens et en fonction d'une approche économique claire axée sur les bras locaux, notamment dans le secteur de l'agriculture».