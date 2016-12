LE FRONT DE L'ALGÉRIE NOUVELLE "Nous irons en force aux législatives"

Le président du Front de l'Algérie nouvelle (FAN), Djamel Benabdeslam, a affirmé, hier, à Alger, que sa formation politique participera «en force» aux prochaines élections législatives prévues en 2017. S'exprimant à l'ouverture des travaux du deuxième séminaire des présidents des bureaux de wilaya, M. Djamel Benabdeslam a indiqué que son parti se prépare aux prochaines législatives auxquelles il participera «en force». Par ailleurs, le président du FAN a abordé «la conjoncture sensible que traverse le pays sur tous les plans et qui nécessite une prise de conscience politique, une vigilance populaire, une union nationale et un consensus démocratique».