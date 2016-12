LE MOUVEMENT ISLAH SUR LA RETRAITE "Le président a raison"

Le mouvement «Islah» a salué, hier, la décision du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, relative à l'instauration d'une période transitoire de deux années ouvrant droit à tout travailleur ayant totalisé 32 années de service effectif de bénéficier de la pension de retraite. S'exprimant lors de l'ouverture de la première session ordinaire du bureau national du parti depuis la tenue du troisième congrès, le président du mouvement, Filali Ghouini a indiqué que sa formation politique «salue» la décision du président Bouteflika, approuvée à la majorité par les membres de l'APN qui prévoit l'attribution de la pension de retraite pendant deux années, avec jouissance immédiate au profit des travailleurs salariés, âgés de 58 ans et plus en 2017 et 59 ans en 2018 et qui ont totalisé 32 années au moins de service effectif.