ORAN 25 quintaux de viandes blanches saisis

Les services de la Gendarmerie nationale d'Oran ont opéré, ce week-end, la saisie de 24,87 quintaux de viandes blanches impropres à la consommation, a-t-on appris hier de ce corps de sécurité. Agissant sur informations et en vertu d'un mandat de perquisition, les gendarmes de la brigade d'Aïn El Beïda ont interpellé une personne et saisi, dans son garage érigé clandestinement en abattoir à Aïn El Beïda (commune d'Es-Sénia), la quantité de viandes blanches impropres à la consommation, a-t-on indiqué.Cette quantité était destinée à la vente clandestine, a-t-on souligné de même source, ajoutant que l'opération s'est soldée également par la saisie du matériel servant à l'abattage des volailles. Celles-ci ont été incinérées par les services communaux et le mis en cause a été présenté devant la justice, a-t-on signalé, notant l'ouverture d'une enquête sur cette affaire.