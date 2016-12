MUSA SANI NUHU, CHARGÉ D'AFFAIRES À L'AMBASSADE DU NIGERIA À ALGER, À L'EXPRESSION "Le Forum offre beaucoup d'opportunités"

Par Amar INGRACHEN -

Beaucoup d'officiels africains ont montré leur intérêt pour le forum. Musa Sani Nuhu, chargé d'affaires à l'ambassade du Nigeria à Alger, est l'un d'eux. Il nous donne son sentiment.



L'Expression: Quel regard portez-vous sur cette rencontre, première du genre, en Algérie?

Musa Sani Nuhu: Ce rendez-vous est très intéressant parce qu'il constitue une opportunité d'échanges entre les différents pays africains sur des possibilités de coopération. Les pays africains échangent très peu entre eux et se tournent pratiquement tous le dos. Pourtant, ils ont beaucoup de bénéfices à tirer les uns des autres en créant un réseau continental de chefs d'entreprise. Le fait que l'Algérie s'implique activement dans ce processus de réseautage est une excellente initiative qui va, sans nul doute, être une plate-forme sur laquelle bien des projets pourrront reposer. C'est en tout cas notre plus grand souhait.



Mais il se pose un problème sérieux en matière de coopération et d'échanges en Afrique: la continuité. En effet, beaucoup de rencontres d'affaires ont été tenues mais elles ne sont jamais suivies d'actes concrets. Pensez-vous que la rencontre d'aujourd'hui va apporter quelque chose de nouveau?

Je pense que le Forum africain d'investissement qui se tient aujourd'hui est différent parce qu'il ne s'agit pas d'une rencontre entre Etat, soumises donc à des considérations autres qu'économiques, mais d'un rendez-vous d'affaires qui réunit essentiellement et fondamentalement des opérateurs économiques. Le ministre du Commerce et de l'Industrie nigérian qui a accompagné les hommes d'affaires venus du Nigeria ne fait que coordonner leur travail. Ce sont eux les maîtres de leurs décisions. Quand on sait qu'un homme d'affaire pense d'abord à ses intérêts et au meilleur moyens de les développer et de les protéger, on est en droit d'espérer que cette rencontre aboutisse à des résultats probants. Je ne pense pas par ailleurs, que les entrepreneurs qui sont venus de différents pays africains sont à Alger pour bavarder avec leurs homologues autour d'un café. Bien au contraire, la recherche de partenariats et d'opportunités d'affaires est sans nul doute le principal motif de leur déplacement à Alger. Cette démarche, qui se veut pragmatique, est, de mon point de vue, en mesure d'impulser une dynamique de coopération à l'échelle du continent.



Y a -t-il des obstacles à la réussite de cette entreprise selon vous?

Sans doute! L'Afrique reste globalement désintégrée. Les pays du continent ne se connaissent pas suffisamment et n'échangent pas assez. A titre d'exemple, il n'y a pas de ligne aérienne directe Alger-Lagos. Pour me rendre à Alger, je suis tenu d'aller soit à Paris, soit à Istambul. Mais les hommes d'affaires voient certes, les obstacles, mais ne s'attardent pas trop là-dessus. Ce qui les intéresse, ce sont plutôt les perspectives qu'offre le continent et qui sont fort prometteuses.