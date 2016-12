ILS SE SONT RÉUNIS HIER À BÉJAÏA Les redresseurs déclarent la guerre à Ouyahia

Par Arezki SLIMANI -

Plus de 52 personnes, militants et cadres du Rassemblement national démocratique, RND, se sont retrouvés hier à Béjaïa pour un conclave, qui n'a de valeur que celle d'une déclaration de guerre à l'endroit de l'actuel secrétaire général du RND et son équipe. Les ténors de cette opposition interne, dont Nouria Hafsi, Tayeb Zitouni, Zoghbi Smati et Yahi Mustapha se sont joints aux redresseurs locaux, dirigés par Hafid Boudraham pour fustiger une nouvelle fois la direction du RND et installer par la même occasion les comités locaux de pas moins de 10 wilayas de l'Est auxquelles se sont ajoutées celles de Tindouf et Illizi. La présidente de l'Union nationale des femmes algériennes(Unfa) Nouria Hafsi, également membre du mouvement de sauvegarde du RND, n'a pas caché à l'occasion son optimisme quant à la réussite de l'entreprise, dont la première réunion a eu lieu à Alger. «A Béjaïa, nous venons de donner une véritable assise à notre mouvement qui continue à susciter une adhésion un peu partout dans le pays et ce dans le cadre du programme tracé. Nous avons installé des comités de coordination pour structurer le mouvement dans les différentes wilayas et faire face à toute éventualité», a-t-elle déclaré hier en marge de ce conclave. La rencontre a été sanctionnée par un communiqué dans lequel les redresseurs réitèrent leur soutien au président de la République et dénoncent les positions de leur parti, notamment celles liées à l'économie. D'autres rencontres sont au programme de ce mouvement qui s'inscrit même dans la logique électorale avec probablement des listes parallèles, même si l'éventualité n'a pas été abordée pour l'instant, nous confie un militant de Béjaïa.