LE WALI RÉUNIT LES INVESTISSEURS ET SON ADMINISTRATION La bureaucratie a la peau dure à Béjaïa

Par Arezki SLIMANI -

Le wali a insisté sur des investissements dans le recyclage des déchets, un créneau sous-exploité.

«Je constate malheureusement qu'après une année de lutte sans merci, le fléau de la bureaucratie continue à miner l'administration à Béjaïa», c'est le constat auquel est parvenu hier le chef de l'exécutif qui a présidé au campus d'Aboudaou une réunion avec les investisseurs de la commune de Béjaïa, les élus et les directeurs de son exécutif.

A chaque fois qu'un investisseur intervient pour faire part de ses préoccupations, c'est tout de suite une des directions exécutives de la wilaya qui est désignée du doigt accusateur. «Réticences, inertie totale, des responsables hostiles au développement de la wilaya, rétorsion d'information» autant de mots utilisés par le wali de Béjaïa, Ould Salah Zitouni, pour accabler les responsables qui entravent la bonne marche des projets d'investissements à Béjaïa.

Après une précédente rencontre avec les opérateurs économiques activant dans la zone d'activités commerciales d'Akbou, où le wali avait insisté sur des investissements dans le recyclage des déchets, un créneau sous-exploité.

M.Zitouni, a jugé utile de rencontrer les investisseurs de la ZAC de Béjaïa pour les écouter et dégager des solutions aux problèmes qui se posent encore. Au cours de cette rencontre, qui coïncide avec celle qui se tient à Alger au plan africain avec des opérateurs étrangers, de nombreux industriels et autres investisseurs ont eu à intervenir pour faire part au wali de leurs doléances liées essentiellement aux blocages de leurs projets respectifs. Des blocages dus principalement aux lenteurs administratives et bureaucratiques, notamment au niveau de l'administration locale (délivrance de permis de construire, accès au dispositif du Calpiref, Andi, Domaines, Agence foncière,...). Le wali de Béjaïa a reconnu la faiblesse de certains cadres qui ne fournissent pas suffisamment d'efforts pour encourager l'investissement. Des cadres qui, font tout pour bloquer le développement de la wilaya. D'un ton ferme, il aura à menacer à plusieurs reprises des directeurs exécutifs qui se trouventée, derrière ce tableau peut reluisant. A noter que le wali s'est engagé à réunir les promoteurs immobiliers qui étaient certes présents, mais juste pour demander au wali une rencontre spécialement sur les promotions immobilières. La chose étant acquise, les promoteurs ont décidé d'annuler leur journée de protestation.

Par ailleurs, plus de 20 hectares de foncier industriel ont été récupérés. Sur les 47 projets d'investissement bloqués, 40 ont été solutionnés. Ce rythme sera maintenu et la lutte contre la bureaucratie sera accentuée a promis le chef de l'exécutif devant les investisseurs de la commune de Béjaïa.