OULD ABBÈS RECONNAÎT LES DIFFICULTÉS ENTRAVANT SA MISSION "Les législatives détermineront la présidentielle de 2019"

Par Mohamed BOUFATAH -

Il compte boucler, jeudi prochain, ses auditions avec les mouhafedhs.

Le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, a reconnu hier que la deuxième étape de sa mission de réunification des rangs du parti entamée la semaine dernière, s'avère «être difficile». La mission qu'il a endossée depuis son plébiscite à la tête du FLN, suite au départ de Saâdani «bute sur de multiples difficultés», a-t-il fait savoir hier en marge de la réunion du groupe parlementaire du FLN au Conseil de la nation. Il s'agit entre autres «de la situation due à l'effritement et de la paralysie des structures locales, désertées par les militants. Cette situation héritée de la gestion de ces prédécesseurs est constatée au niveau de nombreuses kasmas». «L'absence totale d'activité au niveau de ces structures de base» a été également relevée, a-t-il fait remarquer. Malgré cela, Ould Abbès «ne désespère pas de maintenir le cap dans cette tempête de maints problèmes organiques et structurels du parti» hérités de ses prédécesseurs. «Le FLN doit rafler la mise lors des élections de 2017, pour jouer un rôle déterminant lors de la présidentielle de 2019», a-t-il estimé. Il a fait savoir que «jusqu'ici, il a pu auditionner 45 mouhafedhs. Cette série de rencontres avec les mouhafedhs qui se poursuivra durant les prochains jours sera bouclée ce jeudi, a-t-il noté, en ajoutant qu' «ainsi il aurait auditionné les 120 mouhafedhs que compte le parti». Dans ce contexte, il a indiqué que «tous les dissidents qui ont réintégré le parti ont fini par accepter la condition mise en avant par le secrétaire général, à savoir que le Xe congrès est une ligne rouge à ne pas dépasser, autrement dit aucun changement ne sera opéré au niveau des instance élues du parti, notamment le bureau politique». Néanmoins, il a affirmé qu' «il a confié aux anciens cadres et militants ayant rejoint le parti des dossiers du programme électoral à travers leur participation à des commissions ad hoc, installées à cet effet». Il a aussi déclaré que «son parti présentera des listes aux législatives d'avril prochain à travers les 48 wilayas et les circonscriptions de l'émigration à l'étranger et n'envisage pas de concocter des alliances avec aucun autre parti». Toutefois, le patron du parti majoritaire au Parlement n'écarte pas «la possibilité de s'allier avec d'autres formations politiques après les législatives». Ould Abbès a annoncé à cette occasion l'organisation prochaine d'une conférence des cadres à Boumerdès qui regroupera plus de 1000 participants, dont les élus locaux, élus nationaux, des ministres et mouhafedhs...etc. «La série de résolutions qui seront adoptées lors de ce conclave permettront d'enrichir le programme de la campagne électorale du parti», a-t-il fait savoir. Dans son instruction qui leur a été adressée, Ould Abbès accorde aux sénateurs la liberté de s'exprimer librement lors des débats, cependant il leur exige «d'être présents en force lors de la séance du vote et de valider à main levée, comme un seul homme et une seule femme, tous les projets de loi avalisés par le président de la République, dont la loi de finances 2017 et la loi sur la retraite». «La même démarche a été indiquée aux députés», a rappelé Ould Abbès.