GULF BANK ALGERIA ET LE GROUPE TAHKOUT Partenaires pour le crédit automobile

Par Salim BENALIA -

Un partenariat a été signé par Gulf Bank Algeria (AGB) et Cima Motors, représentant exclusif de la société Tahkout Manufacturing Company (TMC).

L'accord qui vient d'être signé avec le groupe Tahkout à travers sa filiale Cima Motors en vue de la commercialisation des véhicules de marque Hyundai, s'inscrit dans la démarche continue de la banque dans la satisfaction des multiples besoins du consommateur algérien ainsi que l'encouragement de la production nationale.

«Grâce à notre formule Sayarati, dont la quotité peut atteindre les 100% du prix du véhicule, nos clients peuvent acquérir tout type de véhicules touristiques de marque Hyundai réalisé par la société Tahkout Manufacturing Company (TMC), et distribué exclusivement par Cima Motors et son réseau de distribution, pour une durée de remboursement qui s'étalera sur cinq années», annonce-t-on.

Cet accord vient en réponse au décret exécutif n°15-114 du 12 mai 2015, relatif aux conditions et aux modalités d'offres en matière de crédit à la consommation, est- il par ailleurs rappelé. Gulf Bank Algeria (AGB) dans sa stratégie de développement local, mobilisera tous ses moyens, réseaux d'agences et financements pour répondre au mieux aux besoins du consommateur algérien et pour rester le vecteur de l'expansion de l'économie nationale.

Gulf Bank Algeria (AGB) est une banque commerciale de droit algérien, filiale de Burgan Bank Group et membre d'un des plus éminents groupes d'affaires du Moyen-Orient Kipco «Kuweit projects company», AGB dispose aujourd'hui d'un réseau de 61 agences dans plus de 42 wilayas et propose une gamme très étendue de produits bancaires, que ce soit un financement conventionnel ou conformément aux préceptes de la chari'a (crédit Morabaha).