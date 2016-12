AHMED OUYAHIA À L'ISSUE DE LA RÉUNION DE SON BUREAU POLITIQUE "Pas de conflit entre l'armée et le président"

Par Mohamed BOUFATAH -

Le secrétaire général du RND

La prochaine session du conseil national du RND se tiendra les 15 et 16 décembre prochains.

Invité à interpréter le dernier édito de la revue El-Djeïch, le secrétaire général du RND a déclaré hier à une chaîne de télévision privée, à l'issue de la réunion de son bureau politique qu'effectivement «certains voulaient impliquer l'armée dans la politique alors que ses missions constitutionnelles à accomplir lui suffisent largement, comme de protéger l'intégrité territoriale du vaste pays Algérie». Sans les citer, il a indiqué que «ces derniers essayent de créer, de fomenter ou de faire croire à l'existence d'une guerre de clans, fictive entre l'armée et le président de la République, en omettant que le chef de l' Etat est le chef suprême des armées, ministre de la Défense et moudjahid, et le Haut commandement de l'ANP, en plus d'être sous son autorité, est composé de moudjahidine». Pour Ahmed Ouyahia «l'éditorial en question est venu clarifier les choses». «L' ANP n'a que faire de ce genre de pressions en cette conjoncture actuelle marquée par l'instabilité et les bouleversements régionaux et Internationaux», a-t-il ajouté. Il a également salué la décision du gouvernement relative au versement de 10% des salaires des ministres au Trésor public à partir de janvier 2017, dans le sillage de la chute drastique des cours des hydrocarbures. «Cette initiative reflétant l'esprit de solidarité entre le gouvernement et son peuple, n'est pas loin de la culture dominante au sein du RND», a-t-il soutenu. A ce propos, il a rappelé que «même si l'APN a opté en fin de compte pour la solution médiane, le RND avait proposé de céder la totalité du montant de la prime de fin de mandat de ses députés, parallèlement à l'adoption de la loi de finances 2017». Au sujet de la loi de finances 2017 et la loi sur la retraite, il a souligné qu' «il est impératif d' expliquer aux citoyens qu'il y a deux chemins à poursuivre pour sortir de la crise économique et financière». «Soit la fuite en avant qui consiste à cacher la vérité, dans le but soi-disant de préserver le pouvoir d'achat des citoyens au risque d'aboutir aux pires résultats dans deux ou trois ans, soit on tentera de résoudre la crise progressivement dès maintenant pour, au moins, éviter de faire subir aux citoyens des retombées néfastes d'atermoiements», a-t-il indiqué. «Le RND avait annoncé solennellement qu'il optait plutôt pour la deuxième voie car nous voulons que l'Algérie préserve sa souveraineté sur la décision économique du pays et résoudra ses problèmes financiers en adoptant une espèce de pente ou d'évolution douce», dixit Ahmed Ouyahia. Tout en remerciant le ministre de l' Energie, Nourredine Bouterfa pour les efforts déployés dans le cadre de la conclusion de l'accord de l'Opep en vue de réduire sa production, et en saluant le rôle déterminant de la diplomatie algérienne dans la signature de cet accord, il a souligné que «cet accord ne réglera en rien les problèmes de l' Algérie». Sur un autre registre, il a appelé «le gouvernement à assumer sa mission de contrôle et régulation du marché».

Par ailleurs, la prochaine session du conseil national du RND se tiendra les 15 et 16 décembre prochains. Pour rappel, dans le dernier éditorial de la revue El-Djeïch, il est relevé que «dans un passé très proche, certaines voix, mues par des intérêts étroits et des calculs personnels, s'étaient élevées pour appeler ouvertement l'Armée nationale populaire à violer la Constitution et la loi afin qu'elles puissent réaliser ce qu'elles n'avaient pu obtenir par des voies constitutionnelles, légales et démocratiques».

«Aujourd'hui, après l'échec de ces tentatives désespérées, ces parties, habituées à pêcher en eaux troubles, ne s'embarrassent pas de laisser libre cours à leur imagination, à leurs élucubrations, à leurs interprétations et à leurs divagations en inventant des histoires de toutes pièces dont la finalité n'est autre que de vouloir porter atteinte à la crédibilité, à l'unité, à la discipline et l'engagement de l'ANP à accomplir ses missions constitutionnelles», peut-on lire encore.