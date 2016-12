RADICALISATION, CONFLITS DANS LE MONDE, CHÔMAGE, IMMIGRATION... Ce qui préoccupe les jeunes Algériens

Par Mohamed TOUATI

Le rêve n'est pas toujours permis

Selon le rapport du Pnud consacré au développement humain dans le Monde arabe publié le 29 novembre, le chômage et le pouvoir d'achat sont au centre des préoccupations principales de plus de 76% des jeunes Algériens.

Quoi de plus normal lorsque l'on sait que le chômage touche près de 30% de nos jeunes âgés de 16 à 24 ans alors que le pays traverse une sévère crise financière depuis que les prix du pétrole ont dégringolé. Une conjoncture économique difficile qui a été exacerbée par une flambée généralisée des prix des produits de consommation. Ce qui est remarquable c'est que 40% des personnes interrogées s'attendaient dès 2012 à voir la situation économique se détériorer alors que la question sécuritaire n'inquiète pas plus de 3,3% d'entre eux. Cela s'explique par les coups de boutoir assénés par l'Armée nationale populaire aux groupes terroristes et à sa volonté de réduire à néant ses dernières poches. Cette stabilité retrouvée ne semble cependant pas dissuader nos concitoyens à vouloir s'installer hors de nos frontières. Entre 2010 et 2014 1.284.000 d'Algériens ont décidé de rejoindre l'Europe qui demeure leur destination privilégiée alors que 51.000 ont jeté leur dévolu sur l'Amérique du Nord. 11.200 ont choisi les pays arabes et 23.000 ont été recensés vers d'autres destinations qui n'ont pas été précisées. Si l'ampleur de ce phénomène s'explique par le peu de perspectives qui s'offre à la catégorie de personnes sans formation en quête d'un avenir meilleur ailleurs, il n'épargne pas non plus celle de cadres surdiplômés candidats à l'exil pour mieux monnayer leur savoir-faire. Dans les deux cas c'est une perte sèche pour le pays. La vague est loin d'être endiguée. Le chômage y contribue pour une bonne part. «Les économies arabes pourraient ne pas être en mesure de générer les 60 millions de nouveaux emplois nécessaires d'ici à 2020 pour absorber le nombre de travailleurs entrants et stabiliser le chômage des jeunes», craignent les rédacteurs du rapport du Pnud.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, tous ces facteurs auraient pu inciter les catégories les plus jeunes en proie à la frustration à épouser les thèses radicales. Cela est vrai dans certains pays (arabes) ravagés par la guerre. «En raison de la convergence croissante des chemins par lesquels les mécontents peuvent se radicaliser et les radicalisés devenir violents, la radicalisation violente et l'extrémisme violent augmentent dans les pays arabes», notent les enquêteurs du Programme des Nations unies pour le développement. C'est Daesh qui leur tend les bras. 4% des jeunes Algériens lui sont favorables alors que 84% le rejettent totalement selon les statistiques de l'organisation onusienne établies en 2015 qui souligne que l'Algérie a subi 12% des attaques terroristes qui ont frappé le Monde arabe entre 1970 et 2014. Ces chiffres ont été gonflés très probablement par les actes barbares de la décennie noire. Une des pages les plus sombres de l'Algérie indépendante qui est désormais derrière nous. «En conséquence, l'appel à l'autonomisation des jeunes n'est pas autant qu'une demande de soutien pour la jeune génération qu'un appel à reconstruire les sociétés arabes dans leur ensemble et se diriger vers un avenir meilleur», conseillent les experts du Pnud. C'est l'orientation qui a été privilégiée par l'Algérie.