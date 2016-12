PLUS DE 30.000 VISAS DÉLIVRÉS EN 15 JOURS La Omra 2016 est un franc succès

Par Abdelkrim AMARNI -

184 agences de voyages sont agréées pour organiser le «petit pèlerinage» à La Mecque.

Le consulat d'Arabie saoudite en Algérie a délivré plus de 30.000 visas pour la saison de la Omra 2016 depuis le début de l'opération jusqu'au 1er décembre, a annoncé, jeudi dernier, l'Office national du pèlerinage et de la Omra (Onpo). Cette opération qui se poursuit toujours, se fait en collaboration avec «184 agences de voyages agréées». Ce sont «285 demandes pour l'organisation du petit pèlerinage qui ont été acceptées», a précisé l'office. Ainsi, afin d'assurer son bon déroulement, le DG de l'Onpo, Youssef Azzouza, s'est réuni avec le chargé des affaires auprès de l'ambassade de l'Arabie saoudite en Algérie et le chef du département du consulat.

Au menu de cette rencontre, le «déroulement de la Omra 2016». Les deux parties ont passé en revue l'amélioration des services, notamment la coordination dans la prise en charge des pèlerins et les préoccupations des agences de voyages. Une plate-forme revendicative a été remise dimanche dernier par le Syndicat des agences de voyages (Snav) au ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa. Ce dernier a organisé mercredi une réunion avec les responsables de l'Onpo», a fait savoir le vice-président du Snav, Lyès Senoussi. Selon lui, l'entretien a permis la désignation des délégués des agences de voyages auprès des services du consulat. «Le dépôt des passeports pour le visa se fera toujours par l'Onpo, mais en coordination avec les agences agréées. Il a été décidé également la participation des agences de voyages dans l'élaboration du cahier des charges de la Omra et du Hadj ainsi que dans la commission de suivi et la location des hôtels», a-t-on rapporté.

Le DG de l'Onpo a assuré qu'il n'a jamais été question d'exclure les agences de voyages ou de les marginaliser lors du dépôt des passeports. C'est une décision du consulat afin de délivrer les visas dans des délais précis et éviter les erreurs et les plaintes enregistrées lors des saisons précédentes. Le Snav a organisé il y a une semaine, une AG avec les agences agréées pour l'opération de la Omra 2016. Une plate-forme de revendications a été élaborée pour être transmise au ministre des Affaires religieuses. «Il faut que le Snav participe à l'élaboration du cahier des charges de la Omra. Nous sommes des professionnels du secteur, et il est inadmissible de nous marginaliser, estime le Snav qui affirme que cette situation a mis au chômage plus de 600 personnes-déléguées des 300 agences auprès du consulat. Les responsables de l'Onpo doivent aussi justifier la destination des charges payées par les agences», a souligné Lyès Senouci qui a plaidé pour une entente entre les agences et l'Onpo pour améliorer la prise en charge des pèlerins de la Omra 2016.