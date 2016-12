À L'INITIATIVE DE L'OPÉRATEUR DE TÉLÉPHONIE MOBILE DJEZZY L'Ecole polytechnique d'Alger se dote d'un incubateur de projets

Par Abdelkrim AMARNI -

Il sera ouvert H/24 à toutes les universités du Centre.

Afin d'élargir le champ de ses activités, déjà nombreuses, l'Ecole nationale polytechnique (ENP) a lancé hier en son siège à Alger, le premier incubateur destiné aux porteurs de projets devant intéresser les entreprises nationales. Cette heureuse initiative de créer un incubateur digne de ce nom, s'est concrétisée avec l'aide appuyée de l'opérateur de téléphonie mobile Djezzy dont le président exécutif, Vincenzo Nesci, était présent à la cérémonie d'installation de cet incubateur.

Signataire de plusieurs conventions avec divers organismes économiques nationaux et internationaux, l'ENP croit en l'encouragement des porteurs de projets «innovants» qui couvent, pour ne pas dire qui «végètent» hélas, dans l'esprit de nombreux entreprenants évoluant dans les universités algériennes. Cette perche tendue par l'ENP avec la participation active de Djezzy ouvre, sans aucun doute, des perspectives qui peuvent contribuer à un développement concret du nouveau modèle économique national. Ainsi, l'ENP a abrité à partir d'hier un incubateur «ouvert» 24 heures sur 24, à tous les étudiants des écoles supérieures et universités de la région Centre du pays. Sont comprises celles des wilayas de Blida, Tipasa, Boumerdès et Alger. Ce projet, dira encore Mohamed Debièche, directeur. de l'ENP dans son discours inaugural, est «en maturation depuis longtemps». Cette pré-incubation a été prise entièrement en charge par des experts pour préparer la «maturation» des idées du projet.Douze bureaux équipés «top» sont dédiés par l'ENP à ces jeunes génies disposés et décidés à entrer de plain-pied dans le monde de l'entrepreneuriat. Du reste, le partenariat entre les universités, et aussi avec un opérateur privé, existe depuis une dizaine d'années, affirme-t-on. Il évolue en dehors des cursus universitaires pour adhérer à des projets de réalisations électronique, informatique et autres dans un domaine similaire. Au début de l'expérience en 2004, la «pratique» fut menée, comme premier objectif, au niveau des classes. Elle s'est ensuite orientée vers l'innovation, et ce, afin de valoriser des personnes à travers la réussite des projets proposés. Une dizaine de jours axés sur l'innovation avait, d'autre part, été lancés en 2007, au niveau national. Plusieurs conventions nationales et internationales avec le monde socio-économique ont été signées l'an dernier par l'ENP. L'une est relative à un partenariat avec la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (Seaal), une autre concerne la coopération avec l'Entreprise publique «Moteurs de Constantine» et enfin avec Sarl Cindyris dont les missions sont de réaliser ou faire réaliser, pour des clients publics et privés des études relatives à des installations, équipements ou activités exploités en Algérie, en appliquant des pratiques reconnues internationalement.