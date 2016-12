SENSIBILISATION CONTRE LA CRIMINALITÉ ROUTIÈRE La Gendarmerie en campagne à Bouira

Par Abdenour MERZOUK -

La campagne durera du 7 au 14 de ce mois

Un numéro vert est mis à la disposition des citoyens, affirme un membre du commandement des unités de Bouira.

Chaque jour que Dieu fait, des familles sont endeuillées par des accidents, et dans ce cadre, la Gendarmerie nationale en plus d'être le garant de l'application de la loi actionne ses éléments dans une campagne de sensibilisation à grande échelle afin de réduire le nombre de ces drames. Les services de la Gendarmerie nationale mènent une campagne de sensibilisation contre les accidents de la route. La campagne lancée officiellement hier au niveau d'Oued Hous, à la sortie sud du chef-lieu de la wilaya a consisté en une opération de distribution de dépliants, de conseils prodigués par les éléments de l'institution républicaine aux automobilistes.

Le commandement local a participé directement à l'opération aux cotés des gendarmes. Il faut préciser que Bouira est traversée par une centaine de kilomètres de l'autoroute Est-Ouest lequel tronçon connaît malheureusement des drames en raison principalement de la vitesse. «Tout en restant intransigeant quant à l'application de la loi, nous voulons aussi prévenir l'usager et, cette campagne, qui durera du 7 de ce mois jusqu'au 14, vise à sensibiliser et à réduire ces drames qui endeuillent des familles entières. Pour cela notre direction nationale et sur instructions de son commandement a initié cette opération en direction des usagers de la route. Précisons qu'un numéro vert est mis à la disposition des citoyens», nous affirme un membre du commandement des unités de Bouira.

La lutte contre «le terrorisme routier» est une mission pour laquelle la gendarmerie s'est investie totalement en multipliant les opérations de contrôle sur l'ensemble des axes routiers de la wilaya. Selon les statistiques récentes plus de 60% des accidents sont à incomber à des fautes humaines et plus précisément à l'excès de vitesse, le non-respect des consignes du Code de la route.

«Même si les chiffres ont reculé comparativement aux années passées, il reste que le nombre de drames enregistrés reste important puisque la mort d'une seule personne reste un drame.

Nous comptons sur la bonne foi des usagers pour répondre favorablement à cette campagne et participer à la réussite de ses objectifs, c'est-à-dire réduire à néant les accidents», conclut notre interlocuteur. Le choix de Bouira n'est pas dû au hasard, surtout que cette wilaya demeure un lieu de transition vers 13 wilayas de l'Est et reste aussi la porte vers le Sud algérien.