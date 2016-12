ALORS QUE LE FCE PARAPHE UNE SÉRIE DE CONVENTIONS Sonelgaz signe avec le Soudan

Par Salim BENALIA -

Plusieurs conventions entre le FCE et les partenaires africains ont été signées hier, dans l'enceinte du Centre international des conférences d'Alger (CIC).

Citons un mémorandum d'entente entre l'organisation patronale algérienne FCE et l'Union générale des Chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture libyennes afin d'asseoir une plate-forme de coopération pérenne entre les entreprises des deux pays. Celle-ci permettra notamment l'échange d'expériences entre ces entités.

La convention entre Sonelgaz et le Soudan est pour sa part des plus importantes. C'est la filiale Tarkib de Sonelgaz qui est au-devant de cette signature.

L'accord permettra l'implantation de 53 centrales électriques photovoltaïques de 4 mégawatts. Ce sont là de petits panneaux dont la valeur est estimée à deux millions de dollars. L'on projette d'atteindre le nombre de 500 stations en 2017. Figure également la pose d'une station électrique fonctionnant sur turbines à gaz et d'une capacité de 450 mégawatts. Ces installations seront implantées au Nord Soudan.

Le président du FCE Ali Haddad et Grégoire Sentilhes président du G20 Entreprises ont procédé à la signature d'un protocole d'accord pour l'organisation d'un G20 des entreprises en 2017 à Alger.

«Les entrepreneurs africains sont les moteurs de croissance et d'avenir de l'Afrique et qu'ils seront probablement au coeur de la troisième révolution industrielle qui est en train d'émerger et je me réjouis que cela a eu lieu ici à Alger» en précisant que cet accord est «le résultat de l'attractivité de l'Algérie, qui a permis à ceux qui sont venus y investir, de réaliser des taux de croissance et des taux de marges à deux chiffres», a alors déclaré Sentilhes.