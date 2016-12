SÉMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES PRODUITS ARTISANAUX Un chantier à la traîne

L'arrivée de produits artisanaux des pays étrangers sur le marché algérien dans le cadre de l'Accord d'association avec l'Union européenne et la Zone arabe de libre -échange a créé un climat de tension ces dernières années auprès des artisans algériens qui voient ainsi leur clientèle détournée. Les pouvoirs publics qui ont été saisis à ce sujet, ont organisé hier un Séminaire international sur la propriété intellectuelle dans le domaine de l'artisanat traditionnel.

La ministre déléguée auprès du ministre du Tourisme et de l'Artisanat chargée de l'Artisanat Aïcha Tagabou qui a donné le coup de starter à cet événement, a reconnu lors de son intervention que le chantier de la protection de la propriété intellectuelle dans le domaine de l'artisanat en Algérie demeure entier. Le problème ne réside pas, précise la ministre, dans l'absence de la législation quant à la question, mais plutôt dans l'absence de la culture de faire certifier les produits artisanaux chez les artisans algériens auprès des organismes mis en place par l'Etat, à l'image de l'Agence nationale de l'artisanat traditionnel(Anart). A cause de ce manque d'adhésion, l'Algérie n' a pu arriver à labelliser que le tapis traditionnel.

La certification des produits artisanaux n'a pas pour objectif uniquement d'aider les clients algériens à reconnaître les produits locaux pour les acheter, mais aussi pour pouvoir pénétrer le marché international. «Un produit qui ne dispose pas d'une certification aujourd'hui, est un produit non exportable», a-t-elle souligné, précisant que le nouveau modèle économique de l'Algérie accorde beaucoup d'importance à la promotion des exportations hors hydrocarbures. Ainsi les artisans qui feront certifier leurs produits n'auront, indique Aïcha Tagabou, rien à perdre, mais tout à gagner, «notamment avec le développement que connaissent les secteurs de l'agriculture et de l'habitat qui vont inonder sans doute prochainement le marché local en matières premières». Interrogée lors de la conférence de presse qu'elle a donnée en marge de l'ouverture du séminaire, si l'opération de certification va se faire moyennant argent ou gratuitement pour les artisans, la ministre a répondu que les artisans vont payer. «Instaurer une contrepartie pour la certification va aider l'Etat à connaître d'abord les vrais artisans, cela d'une part. De l'autre, cela va faire apprendre aux artisans l'esprit de l'entrepreneuriat et sortir de l'esprit de l'assistance de l'Etat dominant jusqu'ici.» Les artisans bénéficient, fera savoir Aïcha Tagabou, de plusieurs avantages de la part de l'Etat. «Ils bénéficient des crédits mis à leur disposition dans le cadre de l'Angem, Cnac et Ansej, des facilités à l'exportation et des locaux». Concernant les locaux, la ministre déléguée affirme que 50% des locaux réalisés dans le cadre du programme du président de la République 100 locaux par commune, ont été attribués aux artisans. Par ailleurs et lors des débats ayant précédé l'ouverture des ateliers en relation avec la thématique du séminaire, le représentant de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Ompi) le professeur Pierre Elkhouri a souligné dans son intervention, que l'idée de la protection de la propriété intellectuelle dans le domaine de l'artisanat est d'actualité dans le monde entier. «Le fait que les produits artisanaux sont le fruit de l'intelligence et de la créativité rend même la solution de la certification inapplicable dans certains cas.» Le tapis algérien, selon lui, pourrait ressembler à celui du Liban ou de l'Egypte. «C'est pourquoi, les recherches et les études contemporaines préconisent de trouver plutôt des pistes pour la certification des produits à l'échelle des régions. Comme c'est le cas par exemple pour les pays arabes, asiatiques, l'Amérique latine, etc.» La complexité de déterminer avec précision les critères de certification pour des produits selon les pays ou les wilayas, était le thème sur lequel est revenu Belhamadi Abdelhafid, directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (Inapi) dans sa communication, en avançant que les critères d'usage selon lesquels se fait la certification de certains produits, en l'occurrence le savoir-faire, la réputation et l'apparence extérieure, ne sont pas toujours fiables, particulièrement à l'échelle individuelle ou familiale. La solution préconisée par M.Belhamadi pour le cas des produits artisanaux en Algérie, est qu' à la place des individus ou des familles qui réclament des certifications, il serait meilleur que ce soit des associations qui le fassent. Ces dernières, parce qu'elles sont mieux organisées, seront mieux placées pour promouvoir le produit artisanal et le protéger.

Le séminaire qui se tient depuis hier au Cercle militaire de Beni Messous se poursuivra aussi aujourd'hui. Il est à noter que des experts de beaucoup de pays étrangers, à l'image de la France, la Tunisie, le Maroc, le Liban et l'Espagne ont été invités pour parler justement des expériences de leurs pays dans le domaine.