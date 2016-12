À L'OCCASION DE SON CENTENAIRE La vie de Ahmed Ben Bella revisitée

Par Wahib AïT OUAKLI -

Le premier président de l'Algérie indépendante

Dans le sillage de plusieurs activités concoctées dans le programme du colloque, le président de la République a été également honoré.

«Ahmed Ben Bella, dans ses dimensions nationale et internationale.» Tel a été le thème principal du premier Colloque international dédié à la mémoire du premier président de l'Algérie indépendante, Ahmed Ben Bella. Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni ayant donné le coup d'envoi aux travaux de la rencontre se déroulant sur deux jours consécutifs, dira: «Nous sommes dans l'obligation de parler aux nouvelles générations de Ben Bella qui a consacré toute sa vie à la cause nationale, défendu l'Algérie et les Algériens, l'Afrique, défendu les opprimés et fait connaître toutes les causes nobles au monde entier. Abdelkader Messahel, ministre en des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et la Ligue arabe déclarera que «la rencontre vient en reconnaissance pour l'homme ayant consacré sa vie au profit de la liberté, la paix et l'Algérie et de toute l'humanité». La fille du défunt, Mahdia Ben Bella, a réfuté l'idée que Ben Bella ait écrit ses Mémoires. Elle dira en ce sens que «écrire l'Histoire est la mission des gens spécialisés». Elle a ajouté: «Ce n'est pas à lui d'écrire sur sa personne.» La mémoire du premier président de l'Algérie indépendante, Ahmed Ben Bella, est encore une fois ressuscitée pour qu'elle soit immortalisée et ancrée encore plus, notamment dans les esprits des jeunes actuels, très précisément dans le milieu estudiantin. Le Colloque international dédié à Ahmed Ben Bella, qui a été ouvert hier, a été entamé par la projection du film documentaire réalisé par Nabil Hamadache en hommage à Ben Bella. Le film est intitulé «Ahmed Ben Bella, le Héros». «Vos positions nobles et justes ne sont pas à énumérer», dira le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, en donnant le coup de starter aux travaux du colloque. Dans le sillage d'une telle rencontre, l'actuel président de la République, Abdelaziz Bouteflika, n'a pas été omis par les organisateurs du colloque en l'honorant tout comme a été honorée la fille du premier président de l'Algérie indépendante, Mahdia Ben Bella.



Une stèle pour Ben Bella à Tlemcen

L'Etnv s'est taillé le titre du meilleur film documentaire réalisé à la mémoire d'Ahmed Ben Bella, tout comme ont été honorés plusieurs étudiants ayant réalisé des oeuvres scientifiques et littéraires sur le défunt Ahmed Ben Bella.

Ce n'est pas tout. La bibliothèque de la faculté des sciences humaines et sociales de l'université de Tlemcen a été baptisée au nom de Ben Bella. Celle-ci comprend 8500 livres, représentant la bibliothèque personnelle de Ben Bella. Aussi, une stèle commémorative portant l'effigie de Ahmed Ben Bella a été dressée à Tlemcen. Les participants, en particulier les intervenants, n'ont pas tari d'éloges sur le défunt en énumérant ses consécrations et le parcours de l'homme en tant que militant dans le cadre du Mouvement national et de celui du FLN durant la guerre de Libération nationale. Les spécialistes, notamment les historiens, se sont, pour chacun des intervenants, penchés sur plusieurs angles visant à retracer les événements chronologiques ayant marqué la vie du premier président de l'Algérie indépendante, Ahmed Ben Bella. Une telle rencontre rentre dans le cadre de la célébration du 100e anniversaire de la naissance du premier président de la République algérienne. Le colloque d'envergure internationale, se tenant durant deux jours consécutifs, a réuni des personnalités politiques, historiques et des universitaires nationaux et étrangers. «La personnalité de Ahmed Ben Bella dans ses dimensions nationale et internationale». Ce colloque a débuté, hier au Palais de la culture de l'Imama, au chef-lieu de la wilaya de Tlemcen, en présence de personnalités politiques, historiques et d'universitaires nationaux et étrangers.



Un riche parcours historique

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du ministre des Moudjahidine Tayeb Zitouni, celui de la Justice Tayeb Louh et du ministre des Affaires maghrébine, de l'Union africaine et de la Ligue arabe, Abdelkader Messahel. Organisé par l'université Abou Bakr Belkaïd de Tlemcen, en collaboration avec la wilaya, ce colloque de deux jours vise la valorisation du parcours du défunt président Ben Bella, sa contribution au Mouvement national et à la guerre de libération, sa stature d'homme politique ainsi que ses contributions politique, intellectuelle et humanitaire, tant au niveau national qu'international. Le Dr Mustapha Nouisser, de l'université Alger-2, évoquera le parcours militant de Ahmed Ben Bella durant la période 1949 à 1956. Le Pr Tramor Quemeneur, de l'université de Coimbra (Portugal), s'intéressera au premier cas de piratage aérien, avec le détournement, par les forces françaises, en octobre 1956, de l'avion transportant des dirigeants de la Révolution et de leur incarcération jusqu'à l'indépendance. L'ancien diplomate Othmane Saïdi abordera la personnalité du défunt président dans une communication intitulée «Ben Bella, tel que je l'ai connu», tandis que l'universitaire libanais Mouaïn Bechour évoquera le voyage effectué en 1997 par Ben Bella au Liban, alors que l'historien Omar Carlier, de l'université Paris 7, présentera une communication intitulée «Ben Bella et les luttes internes». La dimension internationale du défunt président sera évoquée par le Pr Martin Evans, de l'université du Sussex (Royaume-Uni), dans une conférence intitulée «Ben Bella, le politicien international 1945-1965». Né le 25 décembre 1916 à Maghnia, dans la wilaya de Tlemcen, le défunt Ahmed Ben Bella s'est engagé dans le Mouvement national dès son jeune âge. Il a été membre dirigeant au sein du Parti du peuple algérien puis du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (Mtld) et dirigeant de l'Organisation secrète l'OS. Il consacrera le reste de sa vie à la défense des causes justes à travers le monde en présidant notamment le Groupe des sages de l'Union africaine, chargé de la prévention et de la gestion des conflits en Afrique. Il décèdera le 11 avril 2012 à Alger, des suites d'une longue maladie. .