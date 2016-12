SALON NATIONAL DE L'INNOVATION Plusieurs inventions présentées

Le coup d'envoi de la 6ème édition du Salon national de l'innovation (SaInnov) a été donné hier au Palais des expositions (Pins maritimes) avec la présence de 30 innovateurs et de plusieurs autres exposants représentant essentiellement des entreprises et des universités. Organisé par l'Institut national de la propriété industrielle (Inapi) du 5 au 7 décembre, ce salon entre dans le cadre des mesures prises par le ministère de l'Industrie et des Mines pour encourager l'innovation à même d'améliorer la compétitivité des entreprises, a affirmé le directeur général de la compétitivité industrielle auprès de ce ministère, Abdelaziz Guend. En marge de ces expositions, un concours du «meilleur inventeur» sera organisé à l'issue duquel trois prix seront décernés. Des innovations multisectorielles sont présentées par leurs concepteurs, telles la réalisation d'un système de production de biodiesel mis en place par un chercheur du Centre de développement des énergies renouvelables. Dans le secteur du bâtiment, une machine à projeter des enduits de façades est présentée et dont la capacité de projection peut atteindre 60 mètres de hauteur. Dans le domaine agricole, un système innovant de contrôle de la température à l'intérieur des serres en plastique figure aussi parmi les nombreuses innovations. Le directeur général de l'Inapi, M. Adel Hamzaoui, a relevé que le salon est organisé dans un contexte qui caractérise une forte volonté politique visant la diversification de l'économie en se basant sur les entreprises innovantes.»Notre rôle est de

montrer toutes les capacités innovantes qui existent au niveau national. Il s'agit d'un appui à l'innovation et au développement industriel national», a-t-il poursuivi. Par ailleurs, il a fait savoir qu'un projet de création d'un bureau pilote de transfert de technologie était en cours d'élaboration par le ministère de l'Industrie et des Mines en collaboration avec ceux, respectivement, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication. Cette future entité, a-t-il expliqué, jouera le rôle de médiateur entre le chercheur et l'entreprise et exploitera tous les travaux de recherche et brevets qui existent au niveau national. A ce propos, M.Hamzaoui a indiqué que depuis le début de l'année en cours, plus de 650 demandes de brevet avaient été déposées auprès de l'Inapi, dont 80 provenant d'Algériens. En marge du salon SaInnov, un atelier est également organisé en collaboration avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Ompi), destiné aux coordinateurs des différents centres d'appui aux technologies et à l'innovation (Cati) installés dans les universités et les entreprises au niveau national.