QUELLE POLITIQUE MONÉTAIRE DANS UNE ÉCONOMIE DÉPENDANTE DU PÉTROLE? Mohammed Laksaci apporte la réponse en France

Par Ali TIRICHINE -

Il revient dans une contribution à une publication de l'Ecole d'économie d'Aix-Marseille sur la politique monétaire dans une économie dépendante des ressources naturelles.

Il donne même une conférence sur cette question aujourd'hui en France. La conférence traitera du «rôle joué par la politique monétaire dans la mise en oeuvre des programmes de stabilisation et d'ajustement structurel au cours des années 1990». Il s'agit de savoir si sa nouvelle orientation a permis d'absorber l'excès structurel de liquidité sur le marché monétaire durant la période 2002 à 2014 afin de maintenir l'inflation sous contrôle. Il est signalé que les ressources naturelles, essentiellement les hydrocarbures dont les prix sont volatils, ont joué et continuent de jouer un rôle primordial dans l'économie algérienne, dans la mesure où les revenus générés par l'exploitation de ces ressources constituent l'essentiel des recettes d'exportation du pays et une part substantielle des revenus budgétaires.

La publication indique qu'au cours des années 1970 et 1980, le financement des investissements planifiés a reposé dans une large mesure sur les ressources de la sphère budgétaire liées aux hydrocarbures. Ces deux décennies se sont caractérisées par une forte monétisation de l'économie, alors que la politique monétaire était confinée à un rôle passif en contexte de répression financière. La chute des prix du pétrole en 1986 a révélé les limites d'un tel paradigme ainsi que l'ampleur des déséquilibres macroéconomiques.Sous l'effet de la chute du prix du pétrole en 1986, la détérioration rapide de la situation de la balance des paiements extérieurs et le déséquilibre des finances publiques ont nécessité la mise en oeuvre de programmes de stabilisation et d'ajustement structurel au cours des années 1990. Après le premier train de mesures de réforme économique engagées en 1988 et 1989, la réforme monétaire mise en oeuvre à partir de l'année 1990 a représenté un important ancrage pour mener à bien la stabilisation macroéconomique et la sortie graduelle du paradigme de répression financière.

Laksaci juge que les résultats au terme de la période d'ajustement (1994 - 1998) sont appréciables car il y a eu des politiques monétaires et de change qui ont joué un rôle majeur et ont permis de faire face aux effets de la chute du prix du pétrole intervenue en 1998-1999.Soutenues par la stérilisation d'une partie du surcroît de ressources budgétaires issues des hydrocarbures à travers l'accumulation d'épargnes budgétaires dans le Fonds de régulation des recettes (fonds de stabilisation), la politique monétaire prudente a permis de gérer l'excès structurel de liquidité sur le marché monétaire durant la période 2002 à 2014, est-il ajouté.

Ainsi, au cours de cette période, la conduite active de la politique monétaire au moyen d'instruments pertinents de résorption de l'excès de liquidité a largement contribué à contenir les effets inflationnistes du surcroît de ressources issues des hydrocarbures. Les performances en matière de stabilité monétaire ont conduit à la réforme du cadre de politique monétaire en 2010 qui institue l'objectif explicite d'inflation, concomitamment à celui de stabilité financière, ajoute la contribution.