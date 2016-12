A LA VEILLE DU MAWLID ENNABAOUI 350.000 pétards saisis à Alger

Par Massiva ZEHRAOUI -

Des centaines de milliers de pétards et autres produits pyrotechniques sont saisis toutes les semaines. Ces interventions s'intensifient ces derniers jours marquant l'approche du Mawlid Ennabaoui qui sera célébré le 12 décembre.

Malgré la détermination des autorités à éradiquer ce phénomène qui n'en finit pas d'engendrer des nuisances en tous genres (tapages nocturnes, désagréments et surtout des blessés...) et en dépit de tous les dispositifs mis en place par les services des douanes afin d'endiguer les quantités d'entrée de ces produits dans le pays, rien n'y fait. Les importateurs contrebandiers arrivent malgré tout à contourner la vigilance des douaniers. Récemment, les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont saisi plus de 300.000 unités de produits pyrotechniques, c'est ce qu'a affirmé le chargé de l'information à la sûreté d'Alger. Une opération qui «s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la vente des produits pyrotechniques en milieu urbain» qui devient une pratique très répandue dans ce milieu selon le lieutenant Ibaâzaten Mouloud en précisant que pas moins de 351.000 unités de produits pyrotechniques ont été saisies rien qu' en une semaine. Le même responsable a souligné que parmi ces produits se trouvaient entre autres, des feux d'artifice,des fumigènes ainsi que des pétards. Cette intervention a eu lieu lors d'une descente au niveau de la Casbah, Bab El Oued et El Hamiz. En septembre dernier, les éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 271.786 unités lors de l'arrestation de quatre individus recherchés pour le trafic de ces mêmes produits, la valeur financière de la quantité saisie était de 800.000 dinars. Le autres wilayas du pays ne sont pas épargnées par ces importations frauduleuses. En effet, dans la wilaya d'Oran les services des douanes ont réussi à intercepter 6 millions de produits pyrotechniques, six conteneurs en provenance de Chine au port d'Oran. A Sétif plus de 2 millions d'unités de pétards et feux d'artifice d'une valeur marchande de 30 millions DA ont été saisis par unités du groupement de wilaya de la Gendarmerie nationale, lors d'une opération dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de criminalité d'après les précisions d'un responsable. Un total de 15 millions de pétards ont également été saisis au port de Skikda en février dernier.