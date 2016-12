AGENCE NATIONALE DE L'EMPLOI (ANEM) Lancement d'un nouveau site Internet

Par Massiva ZEHRAOUI -

Il est désormais possible de demander un emploi ou d'en proposer un via Internet. C'est ce qu'a annoncé, hier le directeur général de l'Agence nationale de l'emploi (Anem) Mohamed Tahar Chalal. Le site en question a été lancé dimanche dernier dans quatre wilayas pilotes, son objectif est d'offrir la possibilité aux nombreux chercheurs d'emplois et aux entreprises qui en proposent de s'inscrire en ligne. «L'Anem a lancé, depuis dimanche dernier, dans les wilayas de Sidi Bel Abbès, Annaba, Béjaïa et Boumerdès ses services à distance, en attendant sa généralisation, le 2 janvier 2017, à travers le territoire national» a-t-il précisé à l'occasion d'une conférence sur les statistiques et l'emploi. M.Chalal a souligné que ce nouveau site Internet (www.anem.dz) est actuellement en phase expérimentale et il a pour but de limiter les déplacements au niveau de ses agences en introduisant des demandes via Internet. En expliquant: «Une fois sur site, le chercheur d'emploi trouvera une case qui lui est destinée où il doit remplir un formulaire et attendre une réponse à sa demande» ajoutant que le déplacement à l'agence est tout de même nécessaire une seule fois pour la validation. En ce qui concerne les employeurs à la recherche de travailleurs, le DG de l'Anem a indiqué qu'une autre case leur a été consacrée. Par ailleurs, Mohamed Tahar Chalal a tenu à faire remarquer que ce nouveau service n'éradiquera pas la relation humaine, en ajoutant: «Nous sommes un service public, nous devons recevoir les citoyens mais notre objectif par ce service à distance est de limiter les déplacements au niveau des agences».