AUTOMOBILE La Sonatrach produira 5 millions de pneumatiques

Par Wahib AïT OUAKLI -

Plusieurs motifs plaident pour la sortie de la Sonatrach au grand jour pour investir dans d'autres créneaux. C'est du moins ce qu'a expliqué Akli Remini.

L'Algérie ambitionne-t-elle d'investir autrement, en plus dans les hydrocarbures? La réponse est affirmative. C'est d'ailleurs, le premier investisseur pétrolier algérien, la Sonatrach, qui annonce la couleur en se lançant dans la production des pneumatiques.

Dans la politique qu'elle a adoptée, une quantité de 5 millions de tonnes de pneumatiques seront produits annuellement.

Une telle annonce a été faite hier à partir d'Oran par le vice-président de l'activité Aval, Akli Remini. L'investissement dans le pneumatique n'est pas un fait du hasard. Akli Remini, revenant sur la question, explicite un tel investissement en affirmant que «nous allons accompagner le secteur de l'industrie automobile en assurant une production projetée de cinq millions de tonnes de pneumatiques par an».

Voilà donc un projet qui est tranché par la Sonatrach, augurant une nouvelle ère ouvrant l'investissement tout en variant la production au lieu de se figer dans les hydrocarbures aux cours connaissant une chute libre ces dernières années. Localement, le projet a eu le consentement des responsables hiérarchiques, celui-ci n'est toutefois pas encore finalisé avant de passer à la phrase production, les premiers devant aboutir à la concrétisation dudit projet sont lancés. Idem pour les pourparlers.

Le responsable a précisé que «la Sonatrach est en cours de discussions avec des partenaires étrangers en prévision de son lancement prochainement». Plusieurs motifs plaident pour la sortie de la Sonatrach au grand jour pour investir dans d'autres créneaux. C'est du moins ce qu'a expliqué Akli Remini en avançant que «ce nouvel investissement s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme lancé par le groupe Sonatrach». Il entre «dans le sillage d'une stratégie visant à booster les activités de transformation de la matière première produite par notre groupe», a-t-il expliqué. Ce n'est pas tout.

Le même responsable a annoncé que «des projets de transformation du gaz naturel pour la production du plastique, du méthanol et autres sont programmés dans le cadre de cette même stratégie». Dans cette variété de gammes de production, la Sonatrach vise essentiellement à apporter sa touche, comme elle l'a fait d'ailleurs dans les hydrocarbures, la réalisation de la plus-value. La Sonatrach table donc sur la diversification de ses investissements dans le but de réaliser la valeur ajoutée. En dépit des perturbations que connaît le marché mondial des hydrocarbures, la Sonatrach n'a pas jugé utile de revoir les projets qu'elle a inscrits. Concernant la réalisation du programme d'investissement à la lumière des flottements du marché pétrolier à l'échelle mondiale, Akli Remini n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour réitérer encore une fois le maintien des projets programmés.

D'ailleurs, il n'a pas tardé à répliquer quant à rassurer sur le fait que tout le programme d'investissement du groupe pétrolier est maintenu. «Nous comptons sur la remontée du prix du pétrole», a-t-il affirmé, soulignant que «la Sonatrach est en train de se redéployer à l'international en termes d'investissements». Au passage, il n'a pas omis de souligner tout en notant que «le groupe pétrolier en question est présent dans 60 sociétés à l'étranger». Pour le programme de développement des énergies renouvelables, le vice-président de l'Aval a dévoilé le fait que les projets d'investissements dans ce secteur vont bon train.