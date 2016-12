NOURI INSPECTE LES PROJETS DE SON SECTEUR DANS LA CAPITALE 550 hôtels en chantier dans le pays

Par Madjid BERKANE -

Alger s'enrichit de plusieurs hôtels de haut standing

Une enveloppe de 70 milliards de DA a été accordée pour la modernisation du parc hôtelier existant.

Pas moins de 550 projets hôteliers sont en cours de réalisation à travers le territoire national. 1050 autres ont eu l'approbation du ministère et bientôt verront le commencement des travaux de leur réalisation. Cette déclaration a été faite hier par le ministre du Tourisme, de l'Aménagement du territoire et de l'Artisanat Abdelwaheb Nouri en marge de la visite d'inspection qu'il a effectuée à travers la capitale aux différents projets hôteliers en cours de réalisation et en pleins travaux de modernisation. La grande partie de ces projets sont des investissements privés.

Le président de la République qui accorde une grande importance au développement du secteur du tourisme, «a dégagé une enveloppe de 70 milliards de DA pour la modernisation et la rénovation du parc hôtelier existant», a ajouté le ministre. Par ailleurs et concernant sa visite d'hier, le ministre a inspecté la réalisation de plusieurs hôtels et complexes touristiques. Les deux projets auxquels le ministre s'est attardé longtemps en les visitant sont le complexe «Trust» dans la commune de Bab Ezzouar et l'hôtel «Emiral» dans la commune de Sidi Fredj. Les deux infrastructures sont le fruit d'investissements étrangers. Le complexe «Trust» qui englobe quatre hôtels cinq étoiles et plus aura une capacité de 2000 lits. Il créera environ 4000 emplois entre directs et indirects. Sa réception est prévue initialement pour le 5 juillet 2017.

Le complexe selon son P-DG Ghazi Kamil Abou Nahl, est le plus grand d'Afrique du Nord. Le complexe «Emiral», un cinq étoiles, dont les travaux de réalisation ont dépassé 40% aura une capacité de 400 lits. Le projet qui est un investissement de l'Emirati Cheikh Hamed verra sa réception au plus tard fin 2018. Abdelwahab Nouri a visité aussi deux autres hôtels en cours de réalisation. Ils s'agit de l'hôtel «A-Z» deux étoiles dans la commune de Kouba et de «New Dey» quatre étoiles dans la commune d'Hussein Dey. Les hôtels sont des projets d'investisseurs privés algériens. Leur réception est prévue pour le début de l'année 2017.

Deux autres infrastructures touristiques ont vu leur inauguration par le ministre du Tourisme qui était accompagné à cette visite par le wali d'Alger. Il s'agit du restaurant «Seven times» dans la commune

de Dély Brahim et de l'hôtel «Hani» trois étoiles dans la commune de Bab Ezzouar. Les deux autres projets qui ont fait l'objet de visite du ministre sont l'Hôtel «Sables d'or» dans la commune de Zéralda. Cet hôtel qui est en pleins stravaux de modernisation accuse un énorme retard. La raison, selon le responsable de l'entreprise portugaise chargée du projet, est due au fait que la bâtisse a été sérieusement dégradée et il était même question de conforter ses travaux des fondations. Le ministre qui n'a pas caché sa colère a demandé à l'entrepreneur de faire vite et de ne pas toucher au plan architecturel de l'infrastructure.

L'autre projet, est le complexe «thalassothérapie» dans la commune de Sidi Fredj. Sur place, Nouri a exigé de l'entreprise réalisatrice de respecter les délais de réalisation qui sont de 16 mois. Le début des travaux dans ce projet ont débuté au mois de mars dernier. Abdelwahab Nouri, en visitant auparavant l'hôtel «Sables d'or» qui relève de la zone d'extension touristique est de Zéralda, a considéré qu'on devait en finir avec les agressions sur le foncier touristique. En somme, Abdelwahab Nouri qui a exprimé sa satisfaction par rapport aux projets qu'il a visités hier, affirmera que ces projets d'envergure et de niveaux mondiaux vont booster l'activité touristique dans la capitale. «Alger qui dispose maintenant du métro et de tramway, ainsi que de plusieurs hôtels peut rivaliser avec les grandes capitales touristiques dans le monde.» Le nombre d'hôtels qui sont en cours de réalisation sur Alger est de 54 180 autres vont connaître le début des travaux incessamment, a indiqué le ministre.



Don de Chikh Hamed, investisseur émirati

400 appartements pour la wilaya d'Alger

En guise de remerciements aux autorités de la wilaya d'Alger en particulier et à l'Algérie de manière générale, pour les facilités qu'on lui a accordées dans le cadre de la réalisation de ses projets en Algérie dans le domaine de l'hôtellerie Chikh Hamed investisseur dans le domaine de l'hôtellerie, est en train de réaliser un projet de 4 00 appartements et 44 locaux, ainsi que 48 bureaux d'affaires au profit de la wilaya d'Alger. L'investisseur qui recevait hier le ministre du Tourisme et le wali d'Alger, a dit que cela est le minimum qu'on puisse offrir aux Algériens, un peuple aimable et fier.