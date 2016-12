LE BACCALAURÉAT 2017 S'ÉTALERA SUR 5 JOURS AU LIEU DE 3 Benghebrit lâche du lest

Par Saïd BOUCETTA -

La ministre de l'Education nationale

La ministre se défend des accusations de «lâchage» de la réforme qu'elle porte depuis qu'elle a pris ses fonctions à la tête de l'Education nationale.

L'examen du baccalauréat 2017 sera la copie conforme de la session précédente. La ministre de l'Education nationale qui s'est exprimée sur les ondes de la Chaîne 3 de la Radio nationale a confirmé le report de la réforme de cet important examen, tout au moins dans sa forme. Ainsi, les épreuves s'étaleront sur une durée de 5 jours et les candidats auront à composer quotidiennement dans deux matières seulement.

Le temps de repos entre deux épreuves est allongé à une heure et demie et il y aura deux sujets pour chaque matière, avec en «bonus» une demi-heure de battement pour permettre aux lycéens de choisir calmement le sujet qui les intéresse. Mais cette demi-heure est reprise puisque les épreuves sont amputées de la même durée. Mme Benghebrit qui ne refuse pas de qualifier ce retour à l'ancien système d'examination de reculade, dit avoir écouté les «angoisses» des lycéens qui en auraient parlé sur Facebook. «Nous avons apporté des réponses à des préoccupations qui ont été révélées à travers les différents réseaux sociaux et nos déplacements (...) Nous avons pris en compte le stress et les angoisses des élèves», a justifié la première responsable de l'Education nationale. L'on n'est donc pas dans la crainte de rater la nouvelle formule, ce qui aurait fait jaser, après un bac 2016 chaotique. La ministre de l'Education est dans le registre plus psychologique. «L'immensité de l'angoisse valait cet effort de revenir à l'ancien calendrier et de reporter le début des épreuves de 8 heures à 9 heures», a affirmé Mme. Benghebrit, comme pour désamorcer une bombe que personne n'avait encore vu venir. On aura en tout cas, compris que la ministre privilégie l'approfondissement du dialogue, et pas seulement avec les partenaires sociaux du ministère avec lesquels elle est sortie avec la version d'un bac plus ramassé de trois jours, mais également avec les élèves dont l'état psychologique compte beaucoup à ses yeux. Cela dit, la ministre se défend des accusations de «lâchage» de la réforme qu'elle porte depuis qu'elle a pris ses fonctions à la tête de l'Education nationale. Ainsi, après avoir tenté une explication du genre que la nouvelle démarche est dans le souci du réaménagement des épreuves, Mme Benghebrit insiste, tout de même, sur d'autres aspects pédagogiques, à l'image de l'allègement du contenu des sujets. Le cas de la matière histoire, à titre d'exemple, deux exercices, au lieu de trois seront à l'examen. Un exemple qui prête à sourire. Le système de points sera revu dans quelques matières. Pour les mathématiques «quatre exercices indépendants avec des points particuliers» seront présentés aux candidats. «Il y a une plus grande clarification pour les élèves et les parents», insiste la ministre, dans une tentative de prouver la transparence future de l'examen du bac. La circulaire qui fait état de ces nouveautés a connu une diffusion massive. «Inspecteurs et enseignants sont chargés de donner les règles du jeu à l'élève de terminale», a expliqué la ministre de l'Education nationale, rappelant que le baccalauréat aura lieu du 11 au 15 juin 2017. «Au moment du déroulement des épreuves, nous aurons des antibrouilleurs au niveau des centres d'examens. Des mesures draconiennes sont en train d'être prises avec le soutien de l'ensemble

des départements ministériels et particulièrement celui de l'Intérieur», a rassuré Mme Benghebrit. Le même discours a été tenu l'année dernière et cela n'a pas empêché une fraude massive, sans qu'à ce jour on ne connaisse les auteurs du scandale.

Ces derniers jours, des cadres de l'Office national des examens et concours, traduits devant la justice ont été jugés innocents. Qui a été derrière les fuites des sujets de la session 2016? Bien malin celui qui pourra répondre à cette question.