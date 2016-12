CLÔTURE DU FORUM AFRICAIN D'INVESTISSEMENT ET D'AFFAIRES HIER À ALGER Place à l'action!

Plus de cents contrats et protocoles d'accords ont été signés lors de ce forum

Malgré les quelques manquements enregistrés, conjugués de surcroît à «un incident» sentant le clash entre le gouvernement et le FCE, le rendez-vous d'Alger a atteint son objectif: créer une dynamique de coopération à l'échelle continentale. Celle-ci ne fait que commencer, mais elle semble fort prometteuse.

«Le Forum africain d'investissement et d'affaires est une réussite», a déclaré Ali Haddad lors d'une conférence de presse qu'il a tenue à l'issue de la manifestation clôturée hier au CIC en précisant que l'organisation de la manifestation a coûté environ 600 millions de dinars. «Plus de cents contrats et protocoles d'accords ont été signés lors de ce forum et bien d'autres le seront cet après-midi», a-t-il illustré son propos au moment même où un protocole de coopération était signé entre les Chambres nigériane et algérienne de commerce et d'industries et celles d'Ethiopie et la Caci. Mais pas que ça, car selon lui, le Forum a été une réussite telle que l'ensemble des invités a été agréablement surpris. «J'ai tenu personnellement plus de 50 rencontres de travail au cours desquelles plusieurs questions ont été évoquées. Les participants au forum, aussi bien les Africains, les Européens que les Américains, ont été étonnés que l'Algérie ait pu faire un tel travail et réaliser autant d'avancées en peu de temps», a-t-il insisté. Lui emboîtant le pas, Constant Nemale, président de CEO Africa 24, a lui aussi attesté de la réussite de la rencontre et de son importance stratégique autant pour l'Algérie que pour les pays africains. «Le Forum que nous avons tenu ici à Alger est une opportunité pour les pays africains de se tendre la main et d'avancer ensemble. Nous devrions la saisir car, c'est notre unique chance de développement», a-t-il indiqué.

Sur un autre volet, à savoir la suite à donner à cette initiative qui, semble-t-il, est appelée à constituer une plate-forme à partir de laquelle bien des projets de coopération vont être lancés, le président du FCE a fait savoir qu'un comité de suivi sera mis en place pour accompagner la mise en oeuvre des recommandations du Forum africain d'investissement et d'affaires. Il a également évoqué l'éventualité de créer un Forum africain d'affaires permanent pour maintenir une dynamique d'échanges pérenne et à un niveau plus ou moins appréciable. De plus, il a souligné que le même forum est appelé à se tenir tous les deux ans à Alger avec, en perspective, l'idée de le développer davantage et de l'ouvrir à plus de partenaires.

S'agissant des déficits dont souffre l'Afrique et qui impactent immédiatement son développement, notamment l'absence d'un réseau aérien et d'un réseau bancaire fiable et dense à même de permettre une circulation rapide et sécurisée et des personnes, des marchandises et des capitaux, il a affirmé que l'une des recommandations que le FCE compte faire au gouvernement dans le sillage de ce forum portent sur l'ouverture de lignes aériennes avec les principales capitales africaines ainsi que le déploiement de certaines banques algériennes en Afrique.

Evoquant par ailleurs l'incident ayant eu lieu à l'ouverture du forum, à savoir le fait que le gouvernement ait quitté la salle au moment précis où il devait commencer son allocution, Ali Haddad a dégagé totalement sa responsabilité tout en assurant n'avoir aucun problème ni avec le gouvernement, ni avec le Premier ministre. «Dans le programme, le Premier ministre devait prononcer son allocution avant de quitter la salle pour ses obligations gouvernementales. L'animatrice devait l'annoncer avant de me demander de monter sur scène. Sauf que quand elle a vu le Premier ministre s'asseoir, elle a cru qu'il avait changé de programme et décidé d'assister à toute la conférence. Elle m'a donc invité à monter sur scène. J'avais moi-même cru que le programme avait changé. Donc, j'entame mon discours et je n'ai pas vu ce qui s'est passé dans la salle par la suite. J'étais très à l'aise. Et il n'était pas prévu que le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra intervienne», a-t-il déclaré. «Il y a eu une erreur, c'est vrai. Mais cette erreur est une simple maladresse de l'animatrice. On ne doit pas réduire un évènement aussi important à un détail pareil. Pour ce qui est des petits manquements signalés ici et là, il faut dire que c'est la première fois que l'Algérie organise un évènement d'une telle dimension. Donc, le manque d'expérience nous a valu quelques erreurs. Je m'en suis personnellement excusé auprès de tout le monde et publiquement», a-t-il ajouté en précisant au sujet de sa relation qui se serait dégradée: «Je n'ai aucun problème avec le Premier ministre. Nos relations sont excellentes. Interrogé sur le fait qu'aucun ministre n'ait assisté à la clôture, le président du FCE s'est montré imperturbable. «Nous n'avons aucun problème avec le gouvernement. Lamamra a assisté à nos discussions hier soir. Nourredine Bouterfa a également assisté à un panel sur l'énergie. Bouchouareb n'a pas assisté à la plénière parce qu'il est alité. Pour l'absence de Lamamra, je n'en suis pas responsable. Il a sans nul doute une raison d'être absent», a-t-il expliqué.