BOUIRA "On veut nos fusils!"

Par Abdenour MERZOUK -

Hier et pour la énième fois les propriétaires de fusils confisqués en 1990 ont organisé un sit-in au niveau de la place des Martyrs du chef-lieu de wilaya.

L'unique revendication reste la restitution de leurs bien. Ces manifestants, s'inquiètent quant à la suite à donner à la promesse du ministre de l'Intérieur, M.Nouredine Bedoui, qui s'était engagé au mois de novembre 2016, lors de sa visite à Bouira, à restituer l'ensemble des fusils ou de dédommager leurs propriétaires. Selon Abdelkader Guerrache, porte-parole de l'association «Essalem» des propriétaires des fusils de chasse de la wilaya de Bouira, les enquêtes probatoires freinent l'opération de restitution. «Sur les 3036 dossiers concernés par ces enquêtes d'habilitation pour la restitution des fusils de chasse, seuls 1400 ont été ficelés. «Nous avons protesté encore une fois pour attirer l'attention des responsables de la wilaya, ainsi que ceux du groupement de la gendarmerie sur la lenteur qui caractérise l'opération de restitution à Bouira», a-t-il déclaré.

Les demandeurs de logements sociaux de leur côté ont observé un sit-in devant le siège de la daïra.

Les protestataires sont venus s'enquérir de cette information qui fait état d'une distribution dès le 12 décembre prochain surtout que le premier responsable de la wilaya avait récemment annoncé sur les ondes de la radio locale la distribution prochaine de pas moins de 1800 logements tous types et formules confondus dont 800 à Bouira. Maâmoura dans la daïra de Sour El Ghozlane au sud de la wilaya a connu une journée mouvementée. Les habitants du village Ouled Barka ont bloqué et fermé le siège de la commune. Parmi leurs principales revendications, les contestataires exigent le raccordement de leur bourg au réseau de gaz naturel, ainsi que l'aménagement urbain, le raccordement au réseau d'AEP, dont le projet a été inscrit dans le cadre du programme complémentaire et n'a pas été totalement achevé.