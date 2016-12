BOUIRA Sonelgaz conseille ses clients

Par Abdenour MERZOUK -

Eté comme hiver, les factures de consommation d'énergie influent concrètement sur les budgets familiaux.

Alors que bon nombre attribuent cette situation aux coûts appliqués par le fournisseur, pour la SDC, la raison est autre, réplique l'opérateur public. Pour mieux éclairer les esprits et se rapprocher du client, la direction de Bouira a initié une semaine où il sera question d'expliquer aux utilisateurs la manière de réduire la consommation.

L'opération lancée hier au niveau de l'agence commerciale du chef-lieu de la wilaya en présence de Khaled Nacer, directeur de la distribution, accompagné de ses proches collaborateurs, porte sur l'économie d'énergie et sur l'utilisation idoine de l'énergie gazière. Au cours de ces journées, un agent est affecté à cette mission au niveau de chaque agence commerciale. Il sera chargé de faire comprendre à nos abonnés, comment rationaliser les coûts de consommation de l'électricité et du gaz qui sont indispensables à leur confort. Parce que l'électricité et le gaz ont un coût, et pour rendre supportables leurs vies il faut savoir les utiliser, et ces deux produits ne présentent également aucun danger quand ils sont bien utilisés.

En plus des explications et des recommandations à suivre, des dépliants seront remis à la clientèle lors de ces journées, en plus d'une présentation contenant tous les conseils qui pourront servir à notre clientèle, défileront sur nos écrans à plasma au niveau des halls d'accueil des agences commerciales. Le consommateur par des comportements qui paraissent sans intérêt se retrouve dans l'obligation d'honorer des factures coûteuses.

Le fait de laisser par exemple le téléviseur allumé ou en veille, d'allumer l'ensemble des lampes de la maison, utiliser des appareils à forte consommation comme les sèche-cheveux, les micro-ondes... sont des habitudes que le client doit bannir et inculquer aux enfants.

L'opération qui se veut d'abord un rapprochement du client demeure une concrétisation du principe d'une entreprise citoyenne. La consommation est financièrement plus rentable à l'organisme. Le souci de préserver le client en lui inculquant des manières de consommer semble être le leitmotiv du groupe longtemps confronté au problème des créances qui chaque année augmentent.

«Notre principal souci reste d'être un fournisseur énergétique au service du client en lui facilitant les modes de paiement, en le conseillant sur la manière de bien consommer et en demeurant son premier conseiller dans le domaine, tout en préservant l'Internet de l'entreprise», nous confie la chargée de communication de la SDC, Widad Benyoucef.