LE P-DG D'ALLIANCE ASSURANCES, HASSAN KHELIFATI, EST FORMEL "Il n'y a pas d'intention d'augmenter l'assurance automobile"

Par Ali TIRICHINE -

Le P-DG a aussi annoncé quelques nouveautés comme la gestion des dossiers sinistres à distance dans le domaine de l'expertise. Selon lui, 93% des dossiers d'indemnisation concernent le dommage matériel en automobile. «Cette nouveauté va nous permettre de tenter d'améliorer le service grâce à ce système», dit-il.

«Il y aura une réduction du délai d'indemnisation dans quelques mois et elle aura lieu en 48 heures, sauf pour les dossiers compliqués», dit-il. En ce qui concerne le marché global des assurances, il souligne qu'il est dominé par l'assurance dommage à 92%, même s'il y a en contrepartie beaucoup d'indemnisation.

En ce qui concerne d'autres nouveautés, il souligne: «Nous sommes en contact avec les banques pour le paiement électronique mais au sein des agences et non à domicile mais d'autres services seront disponibles comme l'assurance voyage.» Le P-DG annonce aussi qu'il réfléchit sérieusement à l'installation des entreprises algériennes en Afrique à condition que ces entreprises puissent d'abord activer en toute quiétude en Algérie en citant la possibilité d'ouverture du capital pour pénétrer le marché africain. Une société marocaine a ainsi proposé en 2007 un partenariat mais l'initiative n'a pas réussi, ce qui a entravé l'installation des filiales dans le continent noir. Le P-DG regrette que les opportunités d'investissement de l'Algérie en Afrique ne soient pas exploitées comme en ont témoigné les participants au dernier forum tenu à Alger. Il admet qu'il y a de nombreux concurrents de l'Algérie en Afrique, mais les pouvoirs publics sont intéressés par ce marché et «c'est un bon début pour la vision algérienne vis-à-vis de l'Afrique», alors que les opérateurs économiques devraient relever le défi de la présence économique au continent, en assurant qu'il y a des opportunités pour ce faire. A propos de la solvabilité du secteur des assurances, Khelifati a souligné que l'autorité de contrôle introduite par la loi de 2016 doit jouer son rôle afin d'empêcher le secteur de s'effondrer, tout en appelant à approfondir la réforme de cette loi pour une indépendance totale de cette institution de contrôle. La solvabilité des compagnies est menacée car elles n'ont pas les capacités pour faire face à tous les dommages et il y a beaucoup de facteurs irrationnels qui interviennent et qui empêchent de mettre un terme à la politique inadéquate qui met en danger ces compagnies. «Il y a même des comportements contraires à la morale», dit-il. Le P-DG appelle aussi le conseil de la concurrence à trancher les litiges qui opposent les compagnies publiques et privées et se demande si ce conseil est réellement indépendant, comme il appelle à renforcer ses compétences et à rééquilibrer sa composante entre secteur public et privé.