GRÈVE SURPRISE DES CONDUCTEURS, HIER Les trains de banlieue à l'arrêt

Par Nadia BENAKLI -

Pour pallier ce mouvement, la direction a fait appel à l'encadrement pour assurer le service minimum.

Pagaille totale dans le transport ferroviaire. Une grève a été entamée hier par les conducteurs de train paralysant sérieusement le trafic ferroviaire. Les usagers de ce moyen de transport ont été surpris par ce désagrément. Sans préavis ni annonce, les conducteurs ont mis tous les trains à l'arrêt. Selon la direction, aucun préavis n'a été déposé pour prendre les dispositions nécessaires. «Il n'y a pas de plateforme de revendications. Nous avons posé la question à la Fédération nationale des cheminots et avons su qu'elle rejetait ce mouvement», a affirmé Yacine Bendjaballah, directeur général de la Société nationale de transport ferroviaire (Sntf) dans une déclaration à TSA. Pour pallier à ce mouvement la direction a fait appel à l'encadrement pour assurer le service minimum. Hier, le trafic a repris vers 10 du matin.

M.Bendjaballah, menace d'appliquer la loi si les conducteurs refusent de regagner leurs postes. La direction menace de déposer plainte et de sanctionner les grévistes. Cette grève faut-il le rappeler n'est pas la première du genre. En effet, le dernier mouvement mené par les conducteurs des trains remonte à un mois. Au lendemain du déraillement du train de marchandises à El Harrach survenu le 8 novembre dernier, les conducteurs ont observé une grève pour contester les conditions de travail et le manque d'entretien des voies ferrées. «Le conducteur est toujours la première victime qui sera sanctionné même si ce n'est pas sa faute», explique un agent de la Sntf. «Il y a des incidents qui sont dus à des pannes et manque d'entretien des voies ferrées comme le renouvellement des rames, mais en cas d'incident et surtout lorsqu'il y a des dégâts humains, le conducteur se retrouve en taule», poursuit notre interlocuteur. Pour lui, cette grève a pour objet d'attirer l'attention de la direction sur la nécessité d'assurer de bonnes conditions de travail. «On refuse de s'aventurer avec nos vies et celle des milliers de passagers», a soutenu un conducteur de train reliant Thénia- Alger. Il faut reconnaître que le trafic ferroviaire a été vivement perturbé cette année par les nombreuses grèves observées par les travailleurs de la Sntf. Pratiquement chaque mois il y a des grèves, ce qui pénalise sérieusement les clients de l'entreprise qui sont au nombre de milliers.