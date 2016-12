QUAND LA RIGUEUR DU CONTRÔLE DONNE SES FRUITS Du made in Israël saisi au port d'Annaba

Les services des douanes du port d'Annaba ont découvert et saisi des produits (joggings pour enfants) portant la mention «made in Israël» et des inscriptions en hébreu, importés de Chine, selon un communiqué émanant de la direction des douanes du port d'Annaba. Selon le même document dont nous détenons une copie, il s'agit de 5 815 joggings pour enfants. Les étiquettes d'une grande quantité de cette marchandise ont été coupées sciemment en vue de permettre son introduction frauduleuse sur le territoire national, précise ledit communiqué.

Ce produit destiné à être écoulé sur le marché national, renseigne sur l'inconscience des importateurs nationaux quant aux dangers guettant l'économie nationale. Ce cas de figure, notons-le, n'est pas le premier du genre à Annaba où plusieurs opérations de saisies ont été enregistrées par les services de la DCP, touchant des produits portant la motion made in Israël. C'est à se demander s'il ne s'agit pas là d'une autre forme du lobby sioniste qui, par tous les moyens, tente d'infiltrer le pays trouvant en l'engouement de certains opérateurs économiques emportés par un mercantilisme effréné, un moyen idéal au sabotage des principes de l'Etat algérien.

Ces derniers, portant sur la non-reconnaissance d'Israël au sein de la communauté internationale, et par conséquent, l'interdiction tant de toutes transactions économiques avec lui ainsi que l'importation de ses produits, même depuis d'autres pays, comme c'est le cas, où la marchandise saisie est importée de Chine. Ce produit aurait pu être écoulé sur le marché local, n'était-ce la vigilance des contrôles douaniers. Ces derniers qui, outre les opérations de contrôle, les services des douanes du port d'Annaba en l'occurrence, veillent dans le cadre des missions qui leur sont aussi confiées, à la protection de l'économie nationale et de la production nationale à travers les actions de lutte contre la fraude.

Aussi, les éléments des douanes dans le port d'Annaba, oeuvrent pour le recouvrement des droits et taxes et des créances ainsi que la prise en charge des marchandises saisies à travers les ventes aux enchères publiques. Des tâches intervenant rappelons-le, en exécution du plan stratégique 2016-2019 de la feuille de route, mis en place par le patron des douanes algériennes Kaddour Bentahar, et en exécution des instructions de la direction générale des douanes et de la direction régionale d'Annaba.