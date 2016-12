ÈDUCATION À TIZI OUZOU Grève hier et sit-in aujourd'hui

Par Aomar MOHELLEBI -

La direction de l'éducation de la wilaya de Tizi ouzou

Abrogation des articles 19 et 22 du statut général de la Fonction publique, révision du statut particulier, une prime de rendement à 40%, telles sont les revendications exprimées.

Alors que les travailleurs des corps de l'Education nationale et les ouvriers professionnels du même secteur, affiliés au Syndicat national des corps communs (Snccopen) ont observé une journée de grève hier, mardi, un sit-in de protestation est annoncé pour aujourd'hui devant la direction de l'éducation de la wilaya de Tizi Ouzou par le syndicat Unpef (Union nationale du personnel de l'éducation et de la formation professionnelle. Ainsi, concernant la première action de protestation, les concernés précisent que la décision d'avoir recours à la grève a été prise lors de la tenue du conseil national les 17, 18 et 19 du mois de novembre 2016. Le même syndicat ajoute, en outre, que deux autres actions de protestation seront organisées les 20 et 27 du mois en cours. La première sera un sit-in régional des wilayas du Centre à Tizi Ouzou et la seconde action de protestation consistera en un sit-in national devant le siège des oeuvres sociales. A travers cette série d'actions de protestation, les travailleurs concernés entendent exiger la satisfaction des revendications inhérentes à l'abrogation des articles 19 et 22 du statut général de la Fonction publique, la révision du statut particulier, une prime de rendement à 40% et l'application du procès verbal signé entre le syndicat en question, d'une part et le ministère de l'Éducation nationale, d'autre part. Les concernés précisent qu'en dépit de toutes les promesses qui leur ont été faites, ces revendications ne sont toujours pas prises en charge de la part de qui de droit. Par ailleurs, un sit-in est annoncé pour aujourd'hui, mercredi, devant le siège de la direction de l'éducation de la wilaya de Tizi Ouzou, a-t-on appris auprès des responsables de la commission de wilaya de l'orientation et de guidance scolaire et professionnelle, rattachée à l'Union nationale du personnel de l'éducation et de la formation (Unpef). Plusieurs revendications sont derrière cet appel à un rassemblement. On pourrait citer l'exigence des concernés d'avoir la possibilité de postuler aux postes de responsabilité dans le secteur de l'éducation ainsi que la révision à la hausse de la classification de ces mêmes travailleurs. «Comparativement à nos collègues dans les autres secteurs de la Fonction publique, nous sommes de loin les derniers au classement», ajoute-t-on. Le même syndicat demande que soit réparée «l'injustice de l'intégration en rendant aux conseillers leurs grades déjà acquis» et la création d'un grade de promotion des conseillers principaux, «à l'instar de nos collègues enseignants», qui serait un grade de spécialisation dans les domaines de la guidance scolaire, de l'information, de l'évaluation, de l'orientation et de la recherche». En outre, les travailleurs de cette catégorie du secteur de l'Education nationale revendiquent la définition du rôle et des tâches des centres d'orientation à travers un statut conforme aux exigences du moment et enfin, pouvoir bénéficier de logements d'astreinte «étant donné» que le poste de conseiller est un poste de base». Notons enfin que, selon M. Aît Gherbi, président du bureau de wilaya de la commission de wilaya de l'orientation et de guidance scolaire et professionnelle, après cette action de protestation locale, une autre action est prévue à Alger dans les prochains jours et elle sera nationale.