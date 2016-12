SENSIBILISATION CONTRE LA CRIMINALITÉ ROUTIÈRE La gendarmerie quadrille Béjaïa

Par Boualem CHOUALI -

Prévenir vaut mieux que guérir

A quelques jours de la fin de l'année, le grand «pari» de la Gendarmerie nationale de réduire de 30% les accidents de la route au niveau national est-il sur la bonne voie?

Sous le slogan «Ensemble pour une meilleure prise en charge de la sécurité routière», la Gendarmerie nationale lutte contre «le terrorisme routier».

Une lutte qui s'apparente à une bataille d'où les éléments de la Gendarmerie nationale veulent à tout prix sortir vainqueurs.

Une noble mission pour laquelle la gendarmerie s'est investie totalement en multipliant les opérations de sensibilisation comme mesure préventive et de contrôle sur l'ensemble des axes routiers de la wilaya.

A l'instar des autres wilayas du pays, le groupement de la gendarmerie de Béjaïa en coordination avec l'escadron de sécurité routière de Sidi Aïch investit depuis le 4 décembre dernier et jusqu'au 17 du même mois le réseau routier de l'ex-capitale des Hammadites afin de sensibiliser aussi bien les autombilistes que les passagers sur la criminalité routière qui ronge nos routes.

La gendarmerie de Béjaïa actionne, ainsi, ses éléments sous l'égide de l'ESR de Sidi Aïch dans une campagne de sensibilisation sans précédent.

Cette campagne lancée officiellement sur la RN9 au niveau du lieudit Maghra, à la sortie Est de la station balnéaire de Tichy, est chapeautée par le premier responsable de l'ESR de Sidi Aïch, le commandant Nemri. Elle consiste en une opération de distribution de dépliants, de conseils prodigués par les éléments de la gendarmerie aussi bien aux automobilistes qu'aux passagers.

Les causes des accidents étant les mêmes qui se répètent à chaque fois, à savoir le facteur humain, cette campagne vise la sensibilisation au facteur de la vitesse excessive, le non-respect de la distance sécuritaire ainsi que la circulation à gauche et les dépassements dangereux entre autres. «Même si les chiffres ont reculé comparativement aux années écoulées, dans la wilaya de Béjaïa, il n'en demeure pas moins, pour nous, que chaque accident, chaque mort, chaque blessé...sont de trop.

L'accident, quel que soit son ampleur, est toujours un drame», nous a affirmé le commandant Nemri hier matin sur la RN9 avant d'ajouter: «Nous comptons sur le civisme et la bonne foi des usagers pour répondre favorablement à cette campagne et participer à la réussite de ses objectifs, à savoir: réduire au maximum les accidents dont la finalité est de réduire à néant les accidents».

Dans ses consignes, le groupement de la Gendarmerie nationale se veut aussi intransigeant quant à l'application de la loi, mais tout en assurant une campagne préventive.

Durant cette période de campagne de sensibilisation, la Gendarmerie nationale tentera de réduire les mesures coercitives afin de privilégier le volet préventif dans le but d'atteindre son objectif tracé pour l'année 2016.

Ainsi, à quelques jours de la fin de l'année, le grand «pari» de la Gendarmerie nationale de réduire de 30% les accidents de la route au niveau national est-il sur la bonne voie?

Pour pouvoir réaliser cet objectif, les efforts de la Gendarmerie nationale vont se focaliser sur «la sensibilisation des usagers de la route, la répression des infractions des conducteurs ne respectant pas le Code de la route et la collaboration avec les associations intervenant dans le domaine de la sécurité routière». .