LUTTE ANTITERRORISTE Les priorités de l'ANP

Par Ikram GHIOUA -

Des pourparlers sont en cours pour la reddition de plusieurs terroristes, notamment au niveau des maquis d'Ouled Ali à Jijel.

Vingt ans après une lutte acharnée contre le terrorisme, l'Algérie continue sans réserve de consentir des efforts considérables pour éradiquer ce fléau réanimé en 2011 par la fièvre des «révolutions» programmées dans plusieurs pays arabes dites le «printemps arabe». Ce n'est qu'en 2014 que les démons se ravivent pour faire parler d'eux. Même si leurs actes criminels sont rares, ils s'inscrivent dans la suite logique de ce qui se passe dans les pays voisins comme la Tunisie, la Libye et le Mali.

L'instabilité sécuritaire au sein de ces Etats a permis à l'Etat islamique de connaître une expansion vers l'Afrique du Nord, notamment depuis l'intervention de la Russie à la demande du gouvernement syrien. Les donnes ont encouragé certains groupuscules en Algérie à annoncer leur allégeance à Daesh, commettant leur premier acte criminel en kidnappant un ressortissant français qui sera ensuite exécuté. L'Armée nationale populaire ne tarde pas en un temps record à décimer tout le groupe. Deux ans après, quelques actes sont enregistrés à Constantine par l'assassinat d'un policier et à Aïn Defla où un groupe terroriste tue deux militaires.

En revanche, l'Armée nationale populaire, insistant sur l'aspect humain, dans le cadre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, a neutralisé un nombre important de terroristes. Elle poursuit ses investigations sans répit d'ailleurs. Des pourparlers sont même en cours pour la reddition de plusieurs terroristes, notamment au niveau des maquis d'Ouled Ali à Jijel où un groupe a été signalé par des habitants, mais ce dernier, contrairement aux années précédentes, n'a pas dépouillé la population.

Des sources très bien informées confient que cela devrait aboutir incessamment. C'est une nouvelle forme de lutte par l'ANP qui veille également à garder les yeux ouverts. La vigilance demeure une revendication extrêmement importante, d'où les opérations incessantes des forces de sécurité à travers le territoire national, particulièrement aux frontières.

La stratégie de l'Algérie dans la lutte antiterroriste est élaborée sur la base de l'évaluation des risques et des défis posés par ce fléau aux niveaux national et régional. Sa contribution internationale dans la lutte contre le terrorisme s'inscrit d'ailleurs dans le cadre des efforts visant à établir la coopération et la coordination mondiales de l'ONU et d'autres mécanismes régionaux. Pour l'Algérie il s'agit aussi d'une lutte à la dimension politique, par la Charte de la paix et la Réconciliation nationale, laquelle est adoptée depuis 2015 en Algérie qui a permis de mettre un terme à la tragédie nationale, mais également d'accélérer le développement économique et social à travers plusieurs programmes.

L'essentiel est aussi dans le traitement de ce dossier à partir de sa source idéologique et par la lutte contre les discours extrémistes qui peuvent avoir des influence sur une certaine tranche de la population. Pour l'Algérie, un partenariat solide et multiforme est nécessaire avec les pays de la région. Une politique qui exige entre autres le respect de la souveraineté des Etats et de leur unité nationale. Il reste à souligner le fait que l'Algérie, en plus de son expérience incontestable, a beaucoup investi dans le renseignement qui constitue le nerf de la lutte antiterroriste et de toute forme de criminalité en toutes circonstances.