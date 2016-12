EN PRÉVISION DES FUTURS DÉFIS SOCIAUX L'Ugta se redéploie

La Centrale syndicale se redéploie sur le terrain. Elle renouvelle ses sections syndicales en vue des prochains défis qui attendent la société. C'est dans cette perspective que le secrétaire national de la Fédération des banques et assurances de l'Union générale des travailleurs algériens (Ugta) M.Zoubiri,n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour mettre définitivement fin au conflit de représentativité dans certaines sections dont celles de l'unité-siège de la SAA qui a duré neuf mois. Usant d'un style souple digne des hommes dévoués pour le maintien de la stabilité sociale, M.Zoubiri avertit et rappelle que l'Ugta sera intransigeante quand aux élections dans ses fédérations, notamment celles liées aux comités de participation (CP): «Avant de commencer l'opération d'organisation des élections des comités de participation, vous êtes tenus de nous soumettre, dans un délai ne dépassant pas les 8 jours, un dossier complet pour cause de votre impartialité dans l'option de désignation des représentants des travailleurs pour cette joute électorale», précise le secrétaire national de la Fédération des banques et assurances avant d'informer que tout manquement «(...) envers les principes et pratiques syndicaux sur lesquels il nous appartient d'enquêter incessamment».