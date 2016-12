LUTTE ANTITERRORISTE Hamel expose l'expérience algérienne à Tunis

le directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel a mis en exergue, hier, à Tunis, l'expérience «pionnière» de l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dont elle en est sortie victorieuse, grâce à la politique de Réconciliation nationale initiée par le président Bouteflika et plébiscitée par le peuple algérien. «Mon pays qui a une expérience pionnière en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent est parfaitement conscient que l'éradication totale des groupes terroristes n'est pas une entreprise facile», a déclaré M.Hamel dans une allocution lors du 40e Congrès des chefs de police et de sécurité arabes. Il a rappelé que «l'Algérie, qui a lutté seule contre le terrorisme avec toute la force et la détermination qui la caractérisent, a pu vaincre ce fléau et en sortir triomphante grâce à l'approche multidimensionnelle qu'elle a adoptée et qui a été couronnée par la Réconciliation nationale initiée par le président de la République M.Abdelaziz Bouteflika et plébiscitée par le peuple algérien tout entier» Combattre ces groupes relève de la responsabilité de toute la communauté internationale et de toutes les institutions de l'Etat», a indiqué M. Hamel ajoutant que l'Algérie a adopté, après une évaluation précise des dangers et défis induits par le fléau du terrorisme tant sur le plan national que régional, une stratégie de lutte globale, cohérente et coordonnée dans le respect des règles internationales en vigueur et des principes des droits de l'homme dans le cadre de la démarche de la paix, de la sécurité et du développement», a-t-il ajouté. La politique de réconciliation «a le mérite d'avoir mis fin à la tragédie nationale et rétabli la sécurité et la sérénité dans tout le pays, rendant possible la relance de programmes économiques et sociaux», a-t-il soutenu. Le général-major Abdelghani Hamel a affirmé, à ce propos, que l'Algérie «a mis son expérience, notamment le volet relatif à la Réconciliation nationale au service de la communauté internationale pour soutenir les efforts internationaux et régionaux dans la lutte contre le terrorisme et la neutralisation de ses graves menaces sur la sécurité. Lors des différents fora arabes, régionaux et internationaux», «l'Algérie n'a de cesse mis l'accent sur la nécessité d'une approche globale basée sur une lutte implacable contre les groupes terroristes, le tarissement de leurs sources de financement afin de se prémunir contre l'extrémisme religieux et ses dérives idéologiques». Réitérant «la disponibilité constante de l'Algérie à contribuer avec les pays frères à toute initiative visant à lutter et à éradiquer ce fléau et à garantir et renforcer la sécurité et la stabilité dans notre espace arabe», M.Hamel a affirmé que l'Algérie «ne ménagera aucun effort à même de permettre d'atteindre cet objectif». Par ailleurs, le directeur général de la Sûreté nationale s'est dit convaincu que la réunion de Tunis constituera un nouveau jalon dans l'action sécuritaire arabe commune pour relever tous les défis et instaurer un climat de sérénité et de stabilité dans la région en concrétisation des aspirations de nos peuples. Il a affirmé que cette conférence «intervient dans une conjoncture sensible pour certains pays arabes qui font face à de grands défis sécuritaires induisant de graves conséquences pour la plupart des pays de la région, notamment la recrudescence de l'extrémisme, du terrorisme et du crime organisé». Des axes de cette rencontre, M. Hamel a souligné «l'importance d'élargir la coopération, d'activer les mécanismes de coordination entre les services sécuritaires et de mettre en oeuvre les stratégies adoptées par le Conseil des ministres arabes de l'Intérieur (Cmai)».