PROTECTION DES FRONTIÈRES Une mission complexe

L'importance de promouvoir et de renforcer l'action commune sur le terrain pour faire face aux différentes formes de criminalité transfrontalière a été souligné hier à Tamanrasset lors d'une journée d'étude sur «la sécurisation et le contrôle des frontières nationales à l'ère des mutations géostratégiques actuelles». Les intervenants, représentant différents corps de sécurité, de la justice et des douanes, ont mis l'accent sur la promotion de l'action commune de terrain pour faire face aux divers dangers et formes de criminalité transfrontalière. Le commandant-adjoint de la 6ème Région militaire (6eRM) de Tamanrasset, le général-major Omar Kerboua, a indiqué, dans son allocution, que l'organisation de pareilles rencontres d'étude revêt une importance particulière à différents niveaux. Il a souligné les défis rencontrés dans le Sahel, engendrés par l'instabilité de la situation sécuritaire dans cette région, constituant une menace pour la sécurité et la stabilité au niveau des frontières, ouvrant la voie au développement du phénomène du terrorisme et à la multiplication des crimes transfrontaliers. «Cette situation entrave le développement socio-économique du pays», a estimé le commandant adjoint de la 6ème RM de Tamanrasset, ajoutant que «la situation requiert un relèvement du degré de préparation et de vigilance ainsi que la mise en oeuvre de mécanismes de protection des frontières nationales pour lutter contre les différentes formes de criminalité, en promouvant l'action commune de terrain et la coordination avec l'ensemble des corps de sécurité et des institutions chargées de la mission de sécurisation et de contrôle des frontières territoriales du pays».