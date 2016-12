URBANISATION ET RÉALISATIONS D'INFRASTRUCTURES Quelle communication pour les territoires en Algérie?

Par Ali TIRICHINE -

Pour la première fois, l'Algérie a inscrit des intervenants au 28e Forum de communication en France.

Les communicants publics des autres pays du Maghreb sont les invités d'honneur de ce Forum organisé par le réseau de la communication publique et territoriale qui réunit à Marseille les communicants des pays francophones. Le Forum annuel de la communication publique et territoriale qui s'achève le aujourdhui attire beaucoup de monde pour échanger sur les enjeux de la communication publique à l'échelle du monde. L'Algérie et la Tunisie y croisent leurs expériences avec celles de la Wallonie et du Québec et les points de vue sur la question sont multiples. Ces pays ont des réalités très différentes, mais ils font ensemble la découverte de la communication dans les projets et le développement territorial. Dans ces pays, l'acte de communiquer est encore incertain, voire parfois risqué, selon Aïssa Merah, maître de conférences à l'université de Béjaïa.

Les participants sont d'accord sur le fait que la communication publique au Maghreb en est encore aux prémices même si, de façon empirique, elle s'expérimente et se révèle.

Les colloques organisés par des membres du réseau universitaire franco-maghrébin tentent de lier formation et recherche pour mieux caractériser et donc mieux qualifier par la suite, en fonction des besoins, la communication publique au Maghreb, selon des informations recueillies par Econostrum auprès des organisateurs. Cette professionnalisation est traduite par la création de masters en Algérie en 2011 ou en Tunisie actuellement. Ce pays se reconstruit après la révolution du Jasmin même s'il a vécu avec l'Algérie une tradition de pouvoirs centralisés vers la démocratie. Les interlocuteurs en communication y sont plus centrés sur les médias que sur la relation avec les publics, même dans un contexte d'urbanisation foisonnante accompagnée de réalisations d'infrastructures importantes. Au plan territorial, les communicants découvrent la régionalisation et le transfert de compétences et de pouvoirs à des autorités locales avec les nouvelles wilayas déléguées avec des prérogatives et des pouvoirs propres. Les régions découvrent l'importance de la communication et mettent en place des services dédiés comme les sites et les institutions de services de communication. Les wilayas comptent des responsables de la communication événementielle et des responsables relations presse, mais leurs missions restent limitées. Ainsi, les problématiques d'information et de communication citoyenne sont considérables et l'utilisation de flyers, d'affiches et d'autres supports pour des campagnes d'information s'impose à côté de l'action du bouche-à-oreille, des médias et des réseaux sociaux. Les campagnes, même si elles sont nombreuses, ne doivent pas être très classiques ou plus proches de la publicité que du marketing territorial. A travers 40 conférences et ateliers animés par 130 intervenants, le programme vise à aider les communicants à toujours s'adapter aux nouveaux usages de communication, à permettre aux citoyens d'entrer en relation avec les institutions et de participer à la chose publique.