BOUZEGUÈNE On attend toujours l'hôpital

Par Aomar MOHELLEBI -

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, vient d'être interpellé par les habitants de la région de Bouzeguène. Ces derniers ont, en effet, saisi par écrit Abdelmalek Boudiaf afin de lui suggérer un nouveau site pour l'implantation du nouvel hôpital, dont la réalisation est programmée pour bientôt. Une pétition a été ainsi adressée au premier responsable du secteur de la santé, Abdelmalek Boudiaf, par un groupe de plusieurs comités de villages relevant de la commune d'Illoula Oumalou, située à l'extrême est de la wilaya de Tizi Ouzou. «Nous suggérons au ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, M.Abdelmalek Boudiaf, deux sites pour l'implantation de l'hôpital de la daïra de Bouzeguène», ont soumis à l'appréciation du ministre les comités de villages en question. Ces derniers soulignent que le premier site est situé au niveau du lieudit Azaghar. Il s'agit, selon les concernés, d'un ensemble de terrains plus ou moins plats et de grande étendue (72 hectares). Ils sont considérés parmi les meilleures assiettes foncières de la commune de Bouzeguène.

Il est précisé aussi que ce lieu a été choisi initialement par les quatre maires des communes de la daïra de Bouzeguène. Un second site est aussi suggéré à défaut du premier. C'est le lieudit «Messouya» aux alentours de Boubhir dans la commune d'Illoula Oumalou, ajoutent les comités de villages. Ces derniers expliquent que Messouya est un ensemble de terrains de grande étendue et il est également un endroit stratégique dans la région, répondant à toutes les commodités et exigences comme l'extension, l'accessibilité et la proximité. «Il peut également servir d'excellente assiette pour accueillir d'autres projets d'intérêt public de grande envergure», indique-t-on en outre. Les concernés rappellent que les terres en question appartiennent à six communes limitrophes, à savoir Illoula Oumalou, Bouzeguène, Ifigha, Souamaâ, Aït Yahia et Imsouhal ainsi qu'à quatre daïras différentes: Bouzèguene, Aïn El Hammam, Mekla et Azazga. «... la proximité de ces communes auxquelles on peut ajouter celles d'Idjeur, Iferhounène, Illilten et Aït Khelili, sont presqu'à équidistance de Messouya (entre 15 et 25 minutes de route», ajoutent les comités de village de la commune d'Illoula Oumalou qui précisent que Messouya est située à environ 200 mètres d'altitude, ce qui rendra l'accessibilité très facile en cas d'enneigement. «La situation stratégique de Messouya, située au centre de cette vaste région très peuplée, rentabilisera à coup sûr ce grand projet d'intérêt public et désengorgera certainement les hôpitaux de la région, dont celui d'Azazga et de Aïn El Hammam», concluent les comités de villages d'Illoula Oumalou.