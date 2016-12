ALGÉRIE POSTE LANCE LE «E-PAIEMENT» Un colosse fait son entrée sur le Net

Par Abdelkrim AMARNI -

La révolution numérique est en marche

Le secrétaire général de l'Union africaine «Upap», a pris part à la cérémonie de lancement.

Dans le cadre de sa politique visant à moderniser le secteur postal, ses produits et à diversifier les prestations fournies à sa clientèle, Algérie poste a procédé hier matin au lancement du service de paiement électronique «e-paiement».

La ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication, Iman Houda Feraoun, qui a présidé cette cérémonie de lancement du service de paiement électronique au niveau de la nouvelle direction d'Algérie poste qui se trouve dans le quartier des affaires de Bab Ezzouar (ouest de la capitale), était accompagnée d'une délégation de haut niveau de son département, ainsi que du secrétaire général de l'Union panafricaine des postes (Upap), le Camerounais Younouss Djibrine et de Sofiane Stof, directeur de la Division de l'innovation et de la compétence.

Ce service compte parmi les plus importants et les plus performants mis à la disposition des clients par Algérie poste. Cette innovation, qui s'insère dans la stratégie de modernisation du secteur postal, offre la possibilité d'effectuer de nombreuses transactions, à l'instar des retraits d'argent via les distributeurs automatiques de billets (DAB), le paiement des différentes factures (électricité, gaz, eau, téléphone...), le transfert d'argent vers des comptes tiers et aussi l'adhésion aux différents services d'Algérie poste, l'achat et le paiement via le Net (BaridiNet)...

Afin de sécuriser de façon accrue des transactions, Algérie poste a mobilisé les moyens techniques les plus modernes. Ainsi, le nouveau service «BaridiNet» permet désormais d'effectuer tout type de transactions financières, postales et commerciales, ce, directement via la Toile et sans déplacement aucun. Ce nouveau service se décline en deux solutions, simples et pratiques: l'utilisation de la carte de paiement électronique, «Edahabia», et le site Web pour recevoir des services sur le Net «BaridiNet».

Pour plus d'informations, il faut savoir que «Edahabia» est une carte de paiement électronique lancée par Algérie poste dans l'objectif de faciliter la vie au citoyen. Elle permet de régler des achats auprès de commerçants qui disposent de TPE (Terminaux de paiement électronique) ainsi que l'acquisition de divers produits à partir du site «BaridiNet», lequel est conçu selon des normes universelles reconnues. Cette carte, qui allie une haute sécurisation à une praticabilité, permet à son détenteur de retirer également de l'argent dans les distributeurs automatiques de billets DAB et les guichets qui opèrent à l'intérieur des bureaux de poste. En fait, «BaridiNet» est un vrai bureau de poste à distance auquel on accède à partir du portail «www.poste.dz» en utilisant la carte «Edahabia». Par ailleurs, une multitude de prestations sont offertes par la boutique en ligne ou le «Web Marchand» qui permet de sélectionner le type de produits désirés (artisanat et High Tech). Après diverses opérations à effectuer sur son ordinateur, le client recevra ses produits via les différentes structures de distribution d'«Algérie poste».

Il est utile de rappeler que «Algérie poste» a procédé récemment à la création d'un Centre d'appels joignable via le numéro - 15 30 -, ouvrable H24 et 7j sur 7. Le centre offre ses services au citoyen dans trois langues: arabe, tamazight et français. Ce «Call Center» permet au citoyen d'obtenir toutes les informations utiles sur les services fournis par Algérie poste.